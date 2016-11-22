Разрушит ли российская нефть «брак» американцев с саудитами?

В течение многих лет Саудовская Аравия была близким союзником Америки, в то время как Россия была дальним врагом.

Вот почему Америка покупала так много нефти у Саудовской Аравии и так мало у России. За период 1973-2005 нефтяной импорт Америки из Саудовского Королевства оставался стабильным, в диапазоне от одного до 1,5 миллиона баррелей в сутки. За тот же период американский импорт нефти из России дико колебался, вырастая от почти ничего в 1970-1980-х до пары сотен тысяч баррелей в день в начале 2000-х, и потом снова упав до примерно 38 тысяч в 2015-м.

Временами, Америке приходилось платить высокую цену за чрезмерную зависимость от саудовской нефти и нефти ОПЕК. Как, например, в 1970 годы, когда саудиты ввели нефтяное эмбарго против США.

Вот что, на наш взгляд, делает «брак» между двумя странами довольно странным.

Афинский аналитик международных перевозок и торговли Тео Мацопулос думает так же. Ему трудно найти общие точки соприкосновения между Америкой и Саудовской Аравией.

«Отношения между США и Королевством Саудовская Аравия (КСА) легко можно было бы охарактеризовать как пронизанные секретами и задними мыслями», говорит Мацопулос. «Каковы связи крупнейшего поставщика нефти в США с атаками на американской земле, если таковые есть? Каково видение КСА будущего мира? Какие ценности оно представляет в смысле прав человека, социальной справедливости, свободы мысли и выражения идей?».

В то же время, Мастопулос находит общие основания между Америкой и изменившейся Россией. «Россия в прошлые годы была идеологическим оппонентом США. Но теперь положение изменилось. Обе страны стремятся к геополитической власти и влиянию, но играют открытыми картами».

Вот почему он думает, что пришло время Америке отказаться от старого партнерства с Саудовской Аравией ради нового российского партнерства. «Для США может быть самое подходящее время заключить золотую сделку со старым противником, который может стать честным и прямолинейным партнером на нефтяном рынке».

Руководитель Oil Heat Institute of Long Island Кевин Руни смотрит на это по-другому. «Хотя Саудовская Аравия и является союзником по удобству и взаимным интересам, Россия же, как в свое время сказал Черчилль «загадка, окутанная в тайну и завернутая в головоломку», говорит Руни. В свете недавних президентских выборов и будущей неопределенности в американской энергетической политике, отказаться от саудитов в пользу русских было бы как минимум преждевременно. Нефтяные рынки по-прежнему пытаются придти в себя и определить лучший путь баланса мирового спроса против переизбытка предложения для стабилизации мировых цен. На данном этапе бездействие является мудрым и стратегическим выбором для планирования энергетической политики США».

Грегори Гаус III добавляет еще одну перспективу американо-саудитским отношениям. Он утверждает, что связывает Америку и Саудовскую Аравию не нефть а геополитика.

«Критики также указывают на рост добычи нефти в США как указание на то, что их альянс себя изжил», говорит он. Но связи между двумя странами никогда не основывались на доступе США к саудитским углеводородам. На самом деле, когда в ранние годы холодной войны начались эти отношения, США ни капли нефти не импортировали с Аравийского полуострова. Отношения поддерживались из-за важности саудитской (и всей остальной в этом регионе) нефти для мирового рынка. Персидский залив все еще добывает 30 процентов мировой нефти, и Саудовская Аравия составляет треть этой добычи. Поэтому разрывы в поставках ощущались по всему миру».

Проще говоря, Америка обеспечивала поток нефти своим азиатским союзникам. Это было верно в старые времена, то есть когда Саудовская Аравия отправляла нефть в основном Японии.

Но это уже не так в последние два десятилетия, когда большая порция нефти саудитов теперь отправляется в Китай, который не является союзником Америки.

Вот почему Америка должна рассмотреть развод «брака» с Саудовской Аравией и столкнуть королевство против России на нефтяном рынке, чтобы другого нефтяного эмбарго больше никогда не было.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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