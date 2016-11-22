Россия извлекает выгоду из связанных с Вашингтоном политических рисков

Если кто и извлекает выгоду из политического рисков, связанных с Вашингтоном, так это Россия. Два альфа-самца — избранный президентом США Дональд Трамп и Владимир Путин — сошлись во взглядах о необходимости борьбы с ИГИЛ в Сирии. Трамп также не спешит возложить вину на Россию за кризисную ситуацию на востоке Украины, которая привела к введению санкций.
США, скорее всего, сохранят действие санкций в декабре — это означает, что всё может затянуться ещё на один год, если только Трамп не отменит их в январе. Европейский Союз, вероятно, также сохранит санкционный режим до июля. Но нет никаких сомнений, что президентство Трампа скажется на ситуации на рынке при снятии санкций в отношении российских энергоносителей и финансов.
Развивающиеся рынки оказались в трудном положении, так как инвесторы осознали, что сильный доллар плохо влияет на экономику таких стран, как Бразилия и Мексика.
Как ожидается, экономика России выйдет из рецессии в следующем году, даже если нефть останется на уровне около 40 долларов за баррель.
«Восстановление России действительно впечатляет», — говорит менеджер фонда Schroders в Нью-Йорке Джеймс Баррино.
Возможная сделка с Трампом поможет облегчить санкционный режим, но также сделает российские суверенные облигации более привлекательными. По данным операторов «ВТБ Капитал», большинство новых выпусков российских долговых обязательств было приобретено американскими фирмами. Любые изменения в деловых настроениях могут поднять привлекательность этих ценных бумаг, особенно в периоды нестабильности, когда стоимость облигаций падает, и на рынок заходят инвесторы.
Но в этом есть некоторые риски, поскольку никто не знает, кого Трамп выберет в качестве госсекретаря. Один из главных кандидатов Митт Ромни известен своей жёсткой позицией по отношению к России.
«На сегодняшний день рост российских акций связан с торговлей облигациями, а не с однозначной ставкой на рост, — говорит аналитик Дэниел Салтер из Renaissance Capital в Лондоне. — Рынок смог нейтрально отреагировать на арест министра экономики Алексея Улюкаева, но дальнейшее расследование в отношении министерства финансов будет воспринято негативно».
Инвесторы склонны усложнять ситуацию в России. Единственным важным ресурсом являются нефть и газ. Страна только что пережила тяжелейший со времён развала Советского Союза удар: обвал рынка нефти, санкции и ярая русофобия западного мира, негативным образом отразившаяся на настроениях инвесторов.
Принятие решения о сокращение добычи нефти в ОПЕК маловероятно. Поэтому на нефтяном рынке преобладает медвежий тренд. Укрепление доллара, хотя, возможно, и временное, также неблагоприятно сказывается на нефти.
Тем не менее, российские ценные бумаги выстояли. Представьте себе, что будет с Россией, когда будут сняты санкции, и снова вырастут цены на нефть.
«У Путина и у России имеются неплохие шансы, — говорит глава Ashmore Group Ян Ден. — Вы покупаете российские акции, когда их курс слишком низкий, и когда доходность и возможность спекулятивных операций делают долговые обязательства привлекательными. Это единственная причина, почему вы их покупаете. Тут нет никаких сложностей».
На прошлой неделе Россия стала объектом активного интереса инвесторов.