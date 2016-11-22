Россия извлекает выгоду из связанных с Вашингтоном политических рисков

Если кто и извлекает выгоду из политического рисков, связанных с Вашингтоном, так это Россия. Два альфа-самца — избранный президентом США Дональд Трамп и Владимир Путин — сошлись во взглядах о необходимости борьбы с ИГИЛ в Сирии. Трамп также не спешит возложить вину на Россию за кризисную ситуацию на востоке Украины, которая привела к введению санкций.

США, скорее всего, сохранят действие санкций в декабре — это означает, что всё может затянуться ещё на один год, если только Трамп не отменит их в январе. Европейский Союз, вероятно, также сохранит санкционный режим до июля. Но нет никаких сомнений, что президентство Трампа скажется на ситуации на рынке при снятии санкций в отношении российских энергоносителей и финансов.

Развивающиеся рынки оказались в трудном положении, так как инвесторы осознали, что сильный доллар плохо влияет на экономику таких стран, как Бразилия и Мексика.

Как ожидается, экономика России выйдет из рецессии в следующем году, даже если нефть останется на уровне около 40 долларов за баррель.

«Восстановление России действительно впечатляет», — говорит менеджер фонда Schroders в Нью-Йорке Джеймс Баррино.

Возможная сделка с Трампом поможет облегчить санкционный режим, но также сделает российские суверенные облигации более привлекательными. По данным операторов «ВТБ Капитал», большинство новых выпусков российских долговых обязательств было приобретено американскими фирмами. Любые изменения в деловых настроениях могут поднять привлекательность этих ценных бумаг, особенно в периоды нестабильности, когда стоимость облигаций падает, и на рынок заходят инвесторы.

Но в этом есть некоторые риски, поскольку никто не знает, кого Трамп выберет в качестве госсекретаря. Один из главных кандидатов Митт Ромни известен своей жёсткой позицией по отношению к России.

«На сегодняшний день рост российских акций связан с торговлей облигациями, а не с однозначной ставкой на рост, — говорит аналитик Дэниел Салтер из Renaissance Capital в Лондоне. — Рынок смог нейтрально отреагировать на арест министра экономики Алексея Улюкаева, но дальнейшее расследование в отношении министерства финансов будет воспринято негативно».

Инвесторы склонны усложнять ситуацию в России. Единственным важным ресурсом являются нефть и газ. Страна только что пережила тяжелейший со времён развала Советского Союза удар: обвал рынка нефти, санкции и ярая русофобия западного мира, негативным образом отразившаяся на настроениях инвесторов.

Принятие решения о сокращение добычи нефти в ОПЕК маловероятно. Поэтому на нефтяном рынке преобладает медвежий тренд. Укрепление доллара, хотя, возможно, и временное, также неблагоприятно сказывается на нефти.

Тем не менее, российские ценные бумаги выстояли. Представьте себе, что будет с Россией, когда будут сняты санкции, и снова вырастут цены на нефть.

«У Путина и у России имеются неплохие шансы, — говорит глава Ashmore Group Ян Ден. — Вы покупаете российские акции, когда их курс слишком низкий, и когда доходность и возможность спекулятивных операций делают долговые обязательства привлекательными. Это единственная причина, почему вы их покупаете. Тут нет никаких сложностей».

На прошлой неделе Россия стала объектом активного интереса инвесторов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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