Центральный банк России сделал на рынке золота то, чего не было последние 20 лет

Только в течение октября Россия пополнила свои золотые резервы на 1,4 миллиона унций или около 48 тонн золота. По данным Всемирного совета по золоту, в мире добывают около 3 тысяч 200 тонн золота в год, и эти 48 тонн составляют около 1,5 процента от общего объёма добытого золота. Это огромное количество золота для одной страны, приобретённое всего за один месяц.

Другим важным моментом, выделяющим эту сделку, являются её относительные масштабы в сравнении с ранее проведенными центробанком страны закупками золота. Эти 1,4 миллиона унций явились самой большой закупочной партией с … 1998 года! Иными словами, это очень много, учитывая, что Россия является крупным покупателем золота с 2008 года — и можно было ожидать масштабных сделок в течение всех последних восьми лет.

Хотелось бы напомнить инвесторам, что закупка таких больших объёмов золота была сделана в прошлом месяце, а крупнейшим геополитическим событием этого месяца стали итоги избирательной кампании в США. Важно, что по мере приближения выборов Россия стала занимать центральное место в предвыборной риторике обоих кандидатов, бросавших упрёки друг другу, подвергнувшись при этом демонизации со стороны Клинтон.

Можно с уверенностью предположить, что с помощью таких крупных закупок золота российское правительство хотело обезопасить себя в случае победы Клинтон (что негативным образом отразилось бы на российско-американских отношениях) путём продажи долларов и пополнения запасов золота. Золото всегда было конкурентом американскому доллару, и если бы отношения между США и Россией продолжали ухудшаться при Клинтон, то Россия, вероятно, захотела бы избавиться от лишних долларов, чтобы косвенно не поддерживать финансовую гегемонию Соединённых Штатов.

Если это верно, то Россия должна значительно снизить объёмы закупок золота в ноябре, поскольку Трамп заявлял, что хочет наладить отношения с Россией. Для инвесторов это будет означать, что такая крупная закупка было исключительным событием, и хотя можно ожидать, что Россия продолжит пополнять свои золотовалютные резервы, но это уже будет делаться не в таких масштабах.

Если Россия делает это не для того, чтобы оградить себя от агрессивной политики американской администрации, то можно утверждать, что целью срочной скупки такого количества золота было хеджирование/замена своих активов в ценных бумагах. Это был бы логичный шаг, поскольку рост доходности облигаций ниже стоимости имеющихся активов в облигациях — а Россия владеет большим количеством этих ценных бумаг. Со стремительным ростом доходности облигаций в ноябре можно ожидать, что в текущем месяце Россия закупит ещё больше золота .

Поэтому отчёт по золотовалютным резервам России за следующий месяц важнее, чем все прошлые отчёты, поскольку это может дать некоторое представление о замыслах русских по поводу золота и финансов в целом. Если они купят намного меньше золота в ноябре, несмотря на снижение цен на драгоценный металл, то это означает, что это были политические меры, связанные с ожиданием прихода к власти Клинтон, и, таким образом, это может свидетельствовать о снижении темпов закупки золота в дальнейшем (с учётом ожидания улучшения американо-российских отношений при Трампе).

Но если в дальнейшем Россия продолжит делать крупные закупки золота, то это станет свидетельством перевода активов центрального банка в золото в качестве альтернативы облигациям.

Это также может послужить сигналом для других, так как российский центральный банк достаточно большой, чтобы убедить другие центральные банки следовать его примеру. Кроме того, этот шаг вполне логичен, так как он является протекционистской мерой от роста доходности облигаций и создаёт активы, защищающие от инфляции.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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