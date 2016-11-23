Военно-морской флот России возвращается

Отправка Россией корабельной группировки из 10-ти единиц к побережью Сирии вызвало на Западе у кого-то возмущение, а у кого-то усмешку. Особенно, когда при взлёте с палубы единственного в России авианесущего корабля, не оснащённого катапультами, разбился истребитель МиГ-29К.

Предположительно, к корабельной группировке присоединились две ударные атомные подводные лодки, что сильно напугало ВМС западных стран. Кроме того, в неё входит тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

Вашингтон просто вне себя от ярости, наблюдая, как русские осмеливаются делать то, что всегда делали США со времён Второй мировой войны: проводят дипломатию канонерок, хоть и в ограниченных масштабах.

Россия стремилась стать крупной морской державой со времён Петра Великого, но всегда сталкивалась с проклятием русской географии. Несмотря на ограниченный выход к морям, Россия, занимающая огромные территории, по большей части со всех сторон окружена сушей. Россия сталкивается с географическими барьерами всякий раз, когда выходит за пределы своих границ.

Самое главное, что Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты не в состоянии из-за географических особенностей сосредоточить свои силы и средства, чтобы оказать поддержку друг другу. В сравнении с этим ВМС США имеют возможность перебрасывать свои боевые корабли с Тихого океана в Атлантику или наоборот. Все крупные американские военно-морские базы имеют удобный выход в открытое море. В России такими возможностями обладают только два порта — расположенный далеко от центра Владивосток и еще более удалённый Петропавловск- Камчатский, не имеющий никакой связи по суше с остальной частью России.

Ни один русский не может забыть трагедию русско-японской войны 1903-1904 годов. 27 мая 1905 года объединённые силы русского флота попали в ловушку в Цусимском проливе, умело устроенную японским адмиралом Хидеки Того. В ходе ожесточённого боя русские корабли были потоплены или захвачены в плен.

Неспособность России объединить силы своих флотов ставит их под угрозу поражения в большой войне.

Во Второй мировой войне флоты больше оказывали поддержку действиям сухопутных войск, чем проводили морские операции.

Во время холодной войны США и их союзники смогли закупорить силы советского флота, перекрыв проход через рубеж Гренландия-Исландия-Великобритания, а также выход из Балтики через пролив Скагеррак и выход из Чёрного моря через турецкие проливы.

В планах ВМС США было напрямую атаковать тихоокеанские порты России и перерезать Транссибирскую железнодорожную магистраль, по которой осуществляется их снабжение. В качестве решающего средства использовалась американская система подводных гидрофонов СОСУС, которой удавалось обнаруживать советские подводные лодки прямо после их выхода из баз.

После развала Советского Союза военно-морской флот России оказался невостребованным, а корабли ржавели и выводились из боевого состава. Решение боевых задач в Сирии является важным признаком того, что Кремль намерен восстановить былую морскую мощь и отстаивать свои интересы.

Использование Москвой военно-морского флота для нанесения ракетных и авиационных ударов по джихадистам в Сирии является крупнейшей военно-морской операцией с 1990 года.

Любопытно, что ракетные удары по тем же джихадистам также наносила почти позабытая Каспийская флотилия. Хотя это вполне можно было сделать силами сухопутных войск. Кремль показал, что значительно нарастил стратегический размах своих вооружённых сил.

Американские легионы воинственно настроенных неоконов теперь кричат, что появление Красного флота в сирийских водах является смертельной угрозой для Запада.

Но это не так. Американский флот и авиация НАТО могут легко справиться с русскими. На самом деле неоконов беспокоит то, что российская корабельная группа может сдерживать или препятствовать израильским атакам на Сирию и Ливан.

И к тому же, а есть ли у России вообще право иметь там флот? Побережье Сирии так же удалено от России, как Масатлан в Мексике от Техаса.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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