Почему Россию всегда неправильно понимают

Как Западу следует относиться к России? Этот извечный вопрос достиг нового уровня интенсивности после избрания Дональда Трампа в Белый дом.

В американском политическом спектре существуют, по сути, две школы мышления. На левой стороне президент Обама, чей подход заключался в игнорировании Путина в надежде, что тот пройдет сам собой. Путин вторгся в Крым? Наложим санкции и скрестим пальцы. Путин обосновался в Сирии, бросив Америке вызов как ключевой силовой фигуре на Ближнем Востоке? Если он хочет увязнуть в ближневосточной трясине, то и пусть. Обама по сути высказал свое видение России: будучи нелиберальным режимом, страна «на неправильной стороне истории», и как-то все волшебным образом само должно стать лучше, если оставить все как есть.

Правые, между тем, Путина считают чем-то вроде воплощения дьявола. Каждое агрессивное действие нужно встречать ответной реакцией. Если Путин вторгся в Крым, США должны вооружать антироссийские украинские силы и начать в Европе прокси-войну. В Сирии США должны (как-то) победить Асада, ДАИШ, Путина, Иран и его прокси-силы, связанные с аль-Кайедой группы (кроме конечно тех, кого мы вооружаем). Если Путин делает угрожающие жесты Балтии, США должны ответить большой демонстрацией силы.

Трамп представляет собой другой подход? Никто не знает. Он баллотировался на платформе альянса с Россией, однако неоконсерваторы, которых он, по слухам, хочет нанять на внешнеполитические посты и позиции в национальной безопасности, являются жесткими антироссийскими ястребами. Не примыкая ни к одной из двух крайностей, стоит отступить на шаг и подумать о том, что движет Россией.

Базовая проблема в обращении с ней, это то, что не все проблемы одинаковы. Украина и Сирия — не одно и то же, как и НАТО не Викиликс. И это говорит о еще более глубокой проблеме того, что американские политики демонстрируют фундаментальную неспособность понять мышление России, ее историю и мировоззрение.

Россия – страна с уникальной историей и культурой. Со своим сценарием, своей уникальной географией и собственной, восточной версией христианства, Россия всегда была страной одновременно и западной и восточной. Больше того, она давно питала комплекс неполноценности к Западу, некую смесь влечения и отвращения.

В 1990-х, после развала Советского Союза, сопровождавшегося экономическим крахом, гангстерским капитализмом, олигархией и пьяной некомпетентностью Бориса Ельцина, страна переживала национальное унижение, а в это время откалывались нескончаемые регионы, которые были частью не только советского блока, но и традиционно российской сферы влияния.

История имеет значение. Старые правила государственного управления имеют значение. Когда прозападные украинские протестующие избавились от своих проросийских протестующих, и Россия ответила подавлением и присоединением Крыма, на Западе увидели это как экспансионистскую силу, пытающуюся вторгнуться в чужую страну. Но русские видят это совсем по-другому. Они видят, что внешние силы — ЕС, НАТО и США пытаются взять под контроль последний защитный буфер между Россией и Западом, посягнув на территорию, которая, и это исторический факт, почти всегда была в пределах российской сферы влияния. В действительности, Россия сама произошла из Киевской Руси, находившейся на месте современной Украины. И Крым, опять же, исторически говоря, веками был русским, и намного больше связан с русской историей и культурой, чем Калифорния или Техас с американской.

Для Запада, попытаться затащить Украину в свою сферу влияния, это, как говорил мастер внешней политики Шарль де Талейран «хуже чем преступление — это ошибка». Запад пытается отнять у России нечто, что она считает жизненно важным, ради чего-то, что представляет для Запада мало ценности. Это просто рецепт катастрофы.

В то же время Россия не просто старая держава, работающая по правилам политики старой державы; она также, при Путине, является идеологическим соперником Запада, пытается продвигать социо-политическую модель авторитарной, социально консервативной автократии по всему миру. Здесь Запад должен быть непреклонен. Конечно угрозы против НАТО должны восприниматься чрезвычайно серьёзно, и Запад должен отвечать действиями, которые демонстрируют решимость. Он должен понять, как задавить в зародыше теплые отношения Путина-Эрдогана. Запад должен вести умную, интеллектуальную борьбу, подобную той, что Путин ведет за Россию.

Теперь что касается Сирии. США должны следовать цели не только уничтожения ДАИШ и других террористических групп, но и установлению дружественного, и сравнительно не ужасного режима, обеспечив сохранение непосредственных интересов России в регионе, вроде того, что ее база в Тартусе не будет оспорена.

Россия является великой державой, и всегда ей была, и всегда будет желать признания в качестве таковой. Кроме того, некоторые из ее претензий Западу действительно обоснованы. Другие — нет. Западные политики должны быть аккуратны, осторожны и разумны в попытках разобраться, что здесь что.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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