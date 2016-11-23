Бывший российский олигарх подозревается ирландской полицией в отмывании денег

Как было объявлено в районном суде Дублина, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский проходит как подозреваемый по делу об отмывании денег, расследование которого ведёт Департамент ирландской полиции по борьбе с мошенничеством.

Речь идёт о сумме свыше 100 миллионов евро.

На вопрос судьи к следователю Макдауэллу, намерен ли он предъявить обвинения Ходорковскому, тот ответил, что это дело главного прокурора.

В дублинском суде было заявлено, что многомиллиардные долларовые активы нефтяной компании ЮКОС, главным акционером которой был Ходорковский, были изъяты российскими властями в рамках схемы, разработанной для того, чтобы держать всю нефтедобычу под контролем правительства.

Путин помиловал Ходорковского в 2013 году после ряда переговоров с правительством Германии, действующим от имени ЕС.

Ходорковский просит окружной суд разморозить более 100 миллионов евро, заблокированных с марта 2011 года в результате неоднократных запросов Департамента по борьбе с мошенничеством (на основании Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2010 года).

Эти средства, которые находятся в фондах в Ирландии, были заморожены на срок пять с половиной лет. По словам следователей, они являются предметом продолжающегося расследования дела об отмывании денег.

Ведущий дело Ходорковского Реми Фаррелл заявил, что деньги брались из дивидендов ЮКОСа и схемы обратного выкупа акций в 2002 и 2003 годах, и, по мнению полиции, они могут иметь отношение к преступлениям, за которые Ходорковский был осуждён в России.

Тогда эти обвинительные приговоры подверглись критике со стороны различных организаций и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Макдауэлл сказал, что Ходорковский хочет показать, что у ирландской полиции не было достаточных оснований для проведения расследования.

Незаконное присвоение средств

По словам следователя, Ходорковский являлся владельцем этих денег, и что суды «в стране, с которой Ирландия имеет контакты», признали его виновным в мошенничестве и хищении денежных средств и имущества ЮКОСа.

Судья отметил, что ответом полиции Ходорковскому был документ на одной странице. Он был «очень лаконичным», согласился представитель полиции.

Он отметил, что не в их практике давать информацию людям, которые находятся под следствием.

На вопрос судьи о мнении полиции по поводу критических замечаний по делу Ходорковского со стороны ЕСПЧ Макдауэлл ответил, что расследование касается «частных» вопросов, а не решения российского суда.

Он добавил, что вопрос не в том, являются ли эти средства деньгами ЮКОСа или нет, а скорее в том, были ли они выведены из ЮКОСа так, как там указано.

Они могли быть выведены через запутанный «лабиринт» целой сети фондов, связанных с другими людьми, путём выплаты дивидендов физическим лицам.

Слушания по делу продолжаются.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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