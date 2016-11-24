Россия наконец-то добивается успехов в своей стратегии разворота на Восток

Давно намеченный Россией разворот на Восток в начале 2014 года был осложнён крымским референдумом и последующими нападками Запада. Падение мировых цен на нефть и курса рубля в том же году также способствовали ослаблению влияния России в Азии. Если перенестись в настоящее время, то можно заметить, что фундаментальные факторы не изменились, и — на фоне нарастающей неопределённости в США — Россия по-прежнему твёрдо устремлена в сторону Востока, поскольку хочет добиться долгосрочных инвестиций в энергетику и укрепления своей политической роли.

Ранее эти цели в значительной степени ограничивались Китаем, и в этой связи на сегодняшний день в стратегии разворота наблюдались не очень значительные успехи, осложняемые определённым сопротивлением с обеих сторон. Широко разрекламированное газовое соглашение между двумя странами на сумму 400 миллиарда долларов продолжает реализовываться, но Газпром сократил расходы на проект трубопровода «Сила Сибири», и первые поставки, как ожидается, будут меньшими по объёмам, чем планировалось изначально.

Однако, по мере восточного разворота России Китай — оставаясь центральным игроком — уступает место на поле. Сегодня быстро развиваются испытывающие нехватку энергоресурсов Индия и страны Юго-Восточной Азии, которые присматриваются к успехам России.

В частности, Россия и Индия в течение нескольких десятилетий вели довольно конструктивный диалог в оборонной сфере, но Москва до недавнего времени не использовала свои возможности укрепить связи в энергетике. На фоне стратегических переговоров между двумя странами, центральным вопросом в которых является развитие энергетики, возведение российско-индийского «энергомоста» набирает обороты.

Государственная корпорация «Росатом» недавно открыла региональный офис в Мумбаи, чтобы активнее продвигать связанные с атомной энергетикой проекты в Индии и Юго-Восточной Азии. Уже начинается строительство третьего и четвёртого блоков на Куданкуламской АЭС, крупнейшем энергетическом проекте в Индии, и готовится подписание соглашения по двум дополнительным блокам. Предусматривается выделение новых площадок для строительства шести реакторов по всей стране.

В свою очередь, Индия ведёт активную инвестиционную деятельность в России. В октябре индийская компания ONGC Videsh дополнительно приобрела 11-процентную долю в Ванкорском нефтяном месторождении, в результате чего их общая доля выросла до 26 процентов. Индийские компании уже инвестировали 5,5 миллиардов долларов в месторождения Восточной Сибири.

Покупка Роснефтью НПЗ индийской компании Essar Oil и около 2 тысяч 700 АЗС в партнёрстве с Transfigura и United Capital Partners является чётким свидетельством стремления России выйти на развивающиеся рынки. Этот шаг бросает вызов ближневосточным экспортёрам нефти и обеспечивает России благоприятные условия для дальнейшего проникновения на рынок страны, где, по прогнозам, рост потребления нефти будет расти наиболее быстрыми в мире темпами.

По мере реализации стратегии разворота на Восток появляется большое число интересных сюжетных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые даже трудно подсчитать. Можно обратить внимание на стремление России вовлечь в сотрудничество в ядерной энергетике и СПГ такие страны, как Вьетнам, Камбоджу и Таиланд. Пока не урегулирован территориальный спор России и Японии по поводу Курильских островов, но отношения между двумя странами потеплели, и решением проблемы может стать только энергетическая сделка.

Пока Китай демонстрирует свою готовность подождать, Россия по-прежнему стремится прокладывать — пусть извилистый и едва ли предсказуемый — но более менее успешный путь на Восток.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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