Канада отказалась покупать F-35 и купит обновленные F-18

Канадское правительство объявило о планах по приобретению многоцелевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Оттава хочет зарезервировать небольшую партию самолетов, пока не примет решение о реальной замене существующего флота истребителей Хорнет.

Бывшая администрация планировала приобрести F-35 Joint Strike Fighter, но нынешний премьер-министр Джастин Трюдо пообещал в рамках своей предвыборной кампании, что отменит покупку на том основании, что не было реальной конкуренции и что такой дорогой истребитель стране ни к чему. Верный своему слову, Трюдо отменил запланированную Канадой покупку F-35-х и объявил об открытии нового конкурса на предстоящую замену флота военно-воздушных сил страны.

Как можно будет использовать новые Super Hornet? Новые самолеты будут более живучими на современных полях сражений, особенно против российской противовоздушной обороны.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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