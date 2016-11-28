Россия настороже в ожидании наступления Трампа очарованием

По некой любопытной иронии, теперь уже очередь президента России Владимира Путина вспомнить поговорку, которую в свое время, имея в виду американо-российские отношения, любил повторять Рональд Рейган — доверяй но проверяй.

Путин должен определить, были ли это просто разговоры об отношениях с Россией, когда Трамп в своем последнем интервью для New York Times в четверг сказал,

Я бы хотел иметь возможность быть с Россией в ладах, и думаю, они тоже хотели бы быть в ладах с нами. Это в наших общих интересах. Когда, во время кампании говорили, что, мол, Дональд Трамп любит Путина, Путин любит Дональда Трампа, я сказал, да, но неужели не было бы здорово, и я сказал это стоя перед тысячами людей, неужели было бы не здорово, если бы мы поладили с Россией, неужели было бы плохо, если бы мы вместе пошли против ДАИШ, появления которых, кстати, вообще нельзя было допускать, и тогда люди встали и начали хлопать.

Но тогда Трамп постеснялся назвать это полезной перезагрузкой, настаивая, что сдержанность полезна «после того, что произошло ранее» (при администрации Обамы). Трамп облек это в дружелюбие, персональную симпатию и желание бороться с ДАИШ совместно — ни меньше ни больше.

Москва только что сделала два крупных объявления, которые укладываются в общее усиление Россией стратегического сдерживания против любых военных шагов со стороны США. Во-первых, Москва во вторник объявила о развертывании в Калининграде передовых комплексов С-400 и способных нести ядерное оружие ракет Искандер в ответ на наращивание военного потенциала НАТО на западных границах России.

Военные аналитики считают Искандер комплексом, превосходящим все отечественные и зарубежные аналоги с точки зрения стратегической мобильности, скрытности, полетного задания и высокого потенциала по выполнению боевых задач в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. По сути, вся Европа теперь стала мишенью. Время подлета Искандеров из Калининграда до Берлина составляет около 3 минут.

В политическом плане Россия играет с НАТО в гляделки, что значит, что она играет в гляделки с США. Путин недавно заявил в интервью Оливеру Стоуну, что «решения НАТО» принимаются в Вашингтоне.

Во-вторых, во вторник российские СМИ сообщали о развертывании передовых прибрежных ракетных комплексов земля-корабль Бал и Бастион на спорных Курильских островах на Дальнем Востоке. Бал имеет дальность 130 километров, а Бастион — 300 километров.

Москва утверждает, что это развертывание не должно вредить переговорам России с Токио по подписанию мирного договора. И действительно, развертывание на Курилах необходимо рассматривать как ответный шаг на испытание Соединенными Штатами ракетного перехватчика, созданного с помощью японских технологий, а также испытания американской ракеты Standard SM-3 и американской системы ПРО AEGIS.

Противоракетное сотрудничество США и Японии, как утверждается, направлено только против Пхеньяна, но Москва отвергает это объяснение как благовидный предлог. Конечно, размещение на Курилах стало сигналом Токио о том, что Москва не будет делать никаких территориальных уступок, однако стратегически это присутствие США на Дальнем Востоке России (под предлогом северокорейской угрозы) и американо-японский альянс, вот что беспокоит Россию. Интересно, что Кремль спешит найти взаимопонимание с Японией. Путин должен посетить Японию 15 декабря.

Эти развертывания Россией в ее восточных и западных регионах произошли еще до того, как Путин с Трампом встретятся. Очевидно, что Москва ожидает, что нормализация отношений с Соединенными Штатами будет трудной задачей. Представитель Кремля в среду заявил, «наши двусторонние отношения находятся в нижней точке, так что трудно сделать их еще хуже, но мы, конечно, надеемся на возобновление диалога (при президентстве Трампа), и мы начнем трудный и медленный процесс возвращения отношений к конструктивному курсу».

Так что Москва будет настороже. Несмотря на многообещающие признаки до сих пор от Трампа (включая и его интервью для Times), ему надо будет преодолевать сопротивление американского внешнеполитического и стратегического сообщества и всего американского истеблишмента по самой идее улучшения отношений с Россией. То что Трамп постеснялся использовать термин «перезагрузка», чтобы охарактеризовать то, что у него на уме, в Москве будет отмечено.

М.К. Бадракумар

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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