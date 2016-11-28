ФБР: уровень педофилии в США достиг масштабов эпидемии

Педофилия в США является «беспрецедентной» и достигла почти «уровня эпидемии», говорит помощник директора отдела по уголовным преступлениям в ФБР Джозеф Кэмпбелл.

Хотя в прошлом году ФБР и спасли 600 несовершеннолетних, в ФБР считают, что десятки тысяч детей все еще подвергаются сексуальной эксплуатации. Как сообщает BBC в своем расследовательском репортаже о торговле сексом с несовершеннолетними в США, сотни подростков каждую ночь продают для секса.

«Уровень педофилии сейчас беспрецедентен», говорит Кемпбелл. «У нас постоянно так много дел по лицам из всех сфер жизни, от самых богатых… до всех остальных, которые участвуют в обмене детской порнографией, эксплуатации детей… создается ощущение, что это эпидемия».

Большая часть детей, участвующих в этом преступном обороте, не мексиканцы и не из Центральной Америки, это американцы.

BBC сообщают, что половина женщин из группы поддержки «Вырваться на свободу» были до 18, когда их впервые продали для секса, и еще многие были чуть старшей восемнадцати.

Одна женщина рассказала, что когда я сказала ему (тому, кто ей воспользовался), сколько мне лет, это не остановило его, наоборот, он захотел меня еще больше.

Одна женщина поделилась с каналом BBC, рассказав, что 5 месяцев как беременна, и все еще на улицах. Она сказала, что была совращена соседом в возрасте 12 лет, который заманил ее в гараж, полный игрушек. Он предлагал ей деньги за фото без верха.

«Я вижу все больше молоденьких девочек здесь, и это очень печально», говорит она. «Это не выбор. В 12 лет это не выбор».

Источник перевод для MixedNews — molten (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x