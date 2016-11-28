Как и Трамп, будущий вероятный президент Франции благоволит Путину

Одним из плюсов избрания Трампа президентом США — имеющего много негативных сторон — это перспектива снижения градуса напряжённости в отношениях между Россией и Западом. Теперь, похоже, у Владимира Путина может появиться друг и в Западной Европе. Новый фаворит начинающейся в следующем году президентской гонки во Франции Франсуа Фийон также заинтересован в налаживании диалога с российским президентом. Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его стремление Трампа сблизиться с Путиным, он сказал: «Меня это не только не беспокоит, я этого приветствую». Он добавил, что к России надо относиться как к «великой державе», а не делать из неё изгоя из-за аннексии Крыма.

Путин ответил взаимностью на такую любезность, назвав Фийона «порядочным человеком». Вряд ли рвущиеся на Запад украинцы, оказавшиеся в безвыходном положении с Крымом, или жители Алеппо, попавшие под бомбёжку российской авиации, будут приветствовать новую разрядку между Путиным и Западом. Но и у тех, и у других едва ли есть причины хвалить Барака Обаму, Дэвида Кэмерона или любого другого западного лидера, которые вот уже несколько лет бряцают оружием, угрожая Путину. Но это всё, на что они способны. Они ничего не смогли предпринять, чтобы убрать Россию из Крыма или облегчить ситуацию в Алеппо. Пустые угрозы только показали слабость Запада.

Реальной проблемой для Обамы и других западных лидеров является Сирия. Как можно было выступить против Асада, а также против оказания ему поддержки со стороны России, пытаясь при этом выполнить свои обещания уничтожить ИГИЛ? Дэвид Кэмерон, пожалуй, даже стал рекордсменом среди британских премьер-министров, предложив дважды за два года начать военную интервенцию в одну и ту же страну — один раз против её президента и один раз против врагов этого президента. Отговорка, что там есть дееспособная умеренная оппозиция, не связанная с боевиками ИГ, которая заполнит политический вакуум, когда воздушные удары западной коалиции ослабят Асада и ИГИЛ, никого не смогла ввести в заблуждение.

Франсуа Фийон видит проблему гораздо глубже. По его словам, наиважнейшая цель состоит в том, чтобы победить исламский фундаментализм. Осенью вышла в печать его книга «Победа над исламским терроризмом», из которой видно, что он вполне рад сотрудничать с Асадом, чтобы одержать победу над ИГИЛ.

Наверное, Фийон не получит Нобелевскую премию мира, но от его философии веет реализмом. В конце концов, неужели сотрудничество с Асадом и Путиным ради победы над общим и тем более таким грозным противником действительно хуже, чем сотрудничество со Сталиным во время Второй мировой войны? Выдвигается аргумент, что Гитлер, в отличие от ИГИЛ, представлял прямую угрозу самому существованию, но с этим вряд ли согласится большинство французских избирателей, которые больше всего пострадали от недавних террористических атак исламистов на Западе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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