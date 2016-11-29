Сирия: фронт джихадистов распадается, к боям присоединяется Египет

Сирийская армия со своими союзниками добились большого прогресса на востоке Алеппо. Там, как, похоже и везде, фронты джихадистов рассыпаются. Разобщённость оппозиции, отражающая разобщенность их спонсоров разрушает все попытки новых инициатив. ВВС России, проводящие рейды в тылу передовых линий мятежников сократили их материальные запасы и резервы живой силы.

Новая помощь для сплотившегося вокруг правительства Сирии альянса вскоре прибудет в лице бойцов египетской армии. Плюс, после завоевания или подписания мирного договора с рядом мятежных анклавов сирийские войска освободятся для новых кампаний.

В Египте силы, в основном имеющие армейское происхождение, выкинули Братьев-мусульман из правительства. БМ поддерживали джихадистов в Сирии и Ливии и сами дрейфовали в более радикальную сторону. Египетская армия сделала это после просьбы Саудовской Аравии. Они предложили существенную экономическую помощь для создания нового правительства. Братья-мусульмане представляли для Рияда угрозу. Затем приоритеты саудитов изменились. Ваххабиты неожиданно поладили с идеологией политического ислама «братьев». Вместе с руководимыми Турцией братьями-мусульманами, сторонником «братьев» Катаром, новые саудитские правители усилили кампанию по насаждению исламистского правления в Ливии, Ираке, Сирии и Йемене.

Для Египта это изменило ситуацию. Турция и Катар стали врагами, как и их марионеточные силы в Ливии. Когда саудиты официально попросили Сиси поддержать братьев-мусульман, альянсу настал конец. Братья-мусульмане — враги Египта, и им больше не будет позволено придти к власти. Также Египет порвал с США, которые поддерживали «братьев». Вместо этого были восстановлены дружественные связи с русскими.

Каир считает, что воцарение любого исламистского режима в Сирии будет угрожать Египту. Он также считает, что нынешний саудовский режим развалится из-за внутренних распрей к концу 2017 года. Поэтому он предложил серьёзную помощь Сирии для победы над ее врагами.

Несколько недель назад в Сирию прибыла высокопоставленная военная делегация из Египта, чтобы обсудить участие в военной кампании под руководством сирийцев и русских. Говорят, что египетские самолеты и вертолеты были переброшены в сирийский аэропорт Хама-Файюм. У Египта большая армия и открыт морской доступ к Сирии.

Франция построила для России два вертолетоносца, однако, после наложенных на Россию санкций отказалась отдать их России. В итоге корабли были проданы Египту. Там их оснастили российскими вертолетами и электроникой. По слухам, на борту кораблей также заправляют российские офицеры.

Всего за два рейса корабли могут доставить в Латакию целую пехотную бригаду со всем необходимым снаряжением. Российские вертолеты на борту обеспечат воздушную поддержку. Российский флот в Восточном Средиземноморье прикроет переброску.

Это будет полностью организованная единица размера бригады, способная самостоятельно вести сражения. Такое формирование было бы полезнее нерегулярных шиитских сил, которые Иран нанял чтобы помочь Сирии. Им от сирийской армии нужны логистика и командование, египтяне же могут работать автономно. По геополитическим соображениям, (читай, Суэцкий канал), ни США ни Турция не осмелятся их тронуть.

Силы египтян в составе около 4 тысяч бойцов в конфликте не будут большими, но это будет хорошо организованная боевая единица. Политическая поддержка, которую символизирует эта единица будет в равной степени, если даже не более ценной чем такой военный вклад.

Франция, которая лихорадочно поддерживает джихадистов в Сирии, таким ходом будет полностью опозорена. Весь мир будет смеяться над такими санкциями против России, когда «египетские» Мистрали под командованием русских придут на поддержку сирийскому правительству.

Если такой шаг египтян последует, то кампания сирийского правительства в отношении Ракки становится не просто возможной, но и более чем вероятной. У египетской армии есть опыт борьбы с джихадистами на Синае. Египетская армия не стесняется наносить им урон и ненавидит исламистов. Египтяне легко смогут подкрепить свои силы любым количество бойцов, какое потребуется. Если Египет настроен серьёзно, ДАИШ в Ракке крышка, и все американские планы по «салафитскому княжеству» на Востоке Сирии и Западе Ирака будут разрушены.

Учитывая все вышесказанное и желание Трампа перестать поддерживать джихадистов в Сирии, окончание войны начинает маячить на горизонте. Даже если Катар и прочие, как обещали, продолжат свою поддержку, у джихадистов не будет шансов против намного более организованного альянса, сложившегося вокруг сирийского правительства.

Источник перевод для MixedNews — molten (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x