Реплика Путина о бесконечности границ России была совершенно верной

На российском телевидении широко освещался проводимый в масштабах всей страны географический диктант для школьников, который схож с национальным конкурсом по знанию орфографии в США и других странах.

На это мероприятие был приглашён президент России Владимир Путин. Рядом с Путиным на сцене стоял девятилетний участник конкурса, который блеснул знаниями по теме «границы, соседние страны и столицы государств». Путин спросил его: «Где заканчиваются границы России?». Тот ответил: «Границы России заканчиваются через Берингов пролив, где США», на что Путин ответил: «Границы Россия нигде не заканчиваются».

(Зрители засмеялись, а Путин, почувствовав, что до мальчика не дошёл смысл сказанного, добавил: «Это шутка»).

Но это совсем не было шуткой. За этим стоит наука. Между тем, многие эксперты, западные журналисты и противники Путина сразу же стали утверждать, что Путин прокололся, открыто продемонстрировав стремление России к новой безграничной экспансии, или даже объявил новую мировую войну ради создания очередной Российской империи.

Взять, к примеру, BBC, Newsweek, Daily Mail, Express и многие другие издания, которые почувствовали острую необходимость прокомментировать это событие. Вот выдержка из Newsweek: «Пресс-секретарь Кремля не сразу дал объяснения по поводу того, касалась ли эта шутка усилий России военным путём перекроить границы Молдовы, Грузии или, как совсем недавно, Украины, или слова президента имели более образный смысл...

Посол Украины в Финляндии, чья страна воочию испытала на себе стремление России изменить свои границы, разместил в Твиттере фотографию полуразвалившегося бревенчатого дома с ироничной надписью «Границы Россия нигде не заканчиваются».

Все эти писаки, их редакторы, эксперты и дипломаты должно быть в студенческие годы проспали лекции по основам математики, особенно по двумерной евклидовой геометрии. Поэтому всё восприняли в буквальном смысле.

Основное определение границы: это та часть, которая образует наружный край чего-то. Любая страна имеет ограниченную территорию (или площадь), по внешнему краю которой проходит замыкающаяся линия, называемая «границей». А имеет ли такая круговая линия, составляющая в идеале окружность, предел? Есть ли у неё начало или конец? Именно это Путин спросил у мальчика.

Путин спросил школьника: «Где заканчиваются границы России?». С математической и географической точек зрения правильный ответ на этот вопрос «нигде». Географическая область ограничена границами. Круговая линия (граница) по математическому определению «безгранична» в том смысле, что не имеет ни начала, ни конца (хотя и имеет длину).

Это основы геометрии, которые Путин любезно преподал ребёнку в телевизионном эфире. Это, наверное, могли не понять усталые зрители, собравшиеся вечером у экранов, но этого нельзя простить профессиональным обозревателям, (не) делающим свою ежедневную работу. Можно быть уверенным, что со временем ребёнок это поймёт. А вот что касается обозревателей Newsweek , есть сомнения…

Конечно, это можно объяснить низком уровнем западного научного образования, особенно политологов и обозревателей новостей, попытавшихся сделать из мухи слона в виде грандиозных «имперских устремлений». Это новая подкатегория «фейковых новостей», которые они представляют. Корни этого лежат в обычной человеческой глупости.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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