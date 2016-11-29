Американские учащиеся отстают в математике и точных науках от своих сверстников в Восточной Азии и России

Американским учащимся придется довольно много наверстать, когда речь идет о математике и естественных науках (биология, химия и физика), где они отстают от блока стран Восточной Азии, а также России и Казахстана.

Восьмиклассники из Соединенных Штатов за последние четыре года на всемирных экзаменах улучшили свои показатели по математике. Показатели по естественным наукам, однако, были вялыми. Опубликованные во вторник результаты также показывают, что оценки у четвероклассников в математике и естественных науках остались неизменными.

Сингапур возглавил рейтинг и в математике и в естественных науках на тестах, известных под названием Исследование трендов в международной математике и естественных науках. США заняли 10 место среди 4-классников в естественных науках и 8-классников в математике. Среди 8-классников в естественных науках США оказались на 11 месте и на 14 месте среди 4-классников в математике.

Всемирный экзамен проводится раз в 4 года.

Среди 4-классников в математике Россия на 7 месте и в естественных науках на 4 месте. Среди 8-классников в математике Россия на 6 месте и в естественных науках на 7 месте.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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