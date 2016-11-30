Симпозиум: советы президенту Трампу по политике США в отношении России

С избранием Дональда Трампа на пост президента вопрос об отношениях США и России приобретает новое значение. Россия фигурировала в обсуждении выборов в США, а также в спорах о направлении американской внешней политики. Теперь главный вопрос в том, существует или нет возможность более теплых отношений или даже новой разрядки? Что потребуется, чтобы внедрить этот новый подход?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, Carnegie Corporation и National Interest организовали симпозиум по России и Соединенным Штатам. Содержащиеся в этом собрании эссе в настоящее время особенно актуальны, когда обсуждается возможность переосмыслить холодные отношения между Москвой и Вашингтоном. Эти эссе, написанные впечатляющим набором ведущих экспертов, предлагают возможный будущий план для новой администрации США. Они состоят из анализа и рекомендаций от политиков, членов аналитических центров и академиков. Варианты могут варьироваться, но все авторы восприимчивы к идее того, что изменения политики обязательны.

Например, директор Белферовского центра Гарвардского университета науки и международных отношений Грэм Эллисон утверждает, что ставки уже не могут быть выше. По его словам, «следующий президент США должен сделать все возможное, чтобы предотвратить случайную американо-российскую войну, наиболее вероятную сейчас за все время после холодной войны». Эллисон считает, что преодоление запрета президента Обамы на установление связи «на каждом уровне, от уровня президент-президент, до уровней министров обороны и региональных командиров «может уменьшить риск. Он также предупреждает, что администрация Трампа должна создать «надежное сдерживание», чтобы удержать Россию от агрессии против союзников США, но также помнить «о возможных последствиях дальнейшего отчуждения России, например, о ее растущих военно-политических связях между Москвой и Пекином».

Будет ли иметь место улучшение отношений, остается открытым вопросом. Президент компании Eurasia Group Ян Бреммер говорит, что нет никакого смысла называть это «перезагрузкой», однако «американо-российским отношениям пойдет на пользу, если президент Трамп примет другой подход к Москве, нежели был у Обамы».

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