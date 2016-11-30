Россия может рассчитывать на лучшие времена с Европой

Европейская политика находится на пороге перемен. Дрейф событий, кажется, работает в пользу России, предсказывая хорошие времена в не слишком отдаленном будущем в отношениях России с Европой. Например, из самого недавнего, Москва с удовлетворением видит результаты праймерис Французской республиканской партии, прошедших в воскресенье, результатом чего стало выдвижение Франсуа Фийона в качестве кандидата от консерваторов на президентских выборах в мае.

Фийон имеет исключительно хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Западные средства массовой информации даже вешают на него ярлык «пропутинский». Когда Фийон был премьер-министром при Николя Саркози в 2007-2012 годах, Путин был его коллегой. Кроме того, он выступает за объединение с Путиным в борьбе против группировки ДАИШ (и склоняется к работе с президентом Башаром Асадом). Самое главное, Фийон категорически отвергает идею того, что Россия представляет угрозу для Европы, и призывает к отмене западных санкций против России.

Если Франция выберет Фийона к тому времени, как Дональд Трамп утвердится в качестве президента США, перспективы отмены западных санкций против России резко улучшатся.

Также и германо-американские отношения вступают в период тряски. Ангела Меркель позиционирует себя как факелоносец западных либерально-демократических ценностей. После победы Трампа, она 9 ноября написала ему необыкновенное письмо, где отметила, «Германия и Америка объединены общими ценностями: демократия, свобода, уважение прав и достоинства каждого человека, независимо от происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации или политических взглядов. На базе этих ценностей я хотела бы предложить вам тесное сотрудничество между правительствами наших стран».

Пожалуй, впервые в истории послевоенных немецко-американских отношений немецкий канцлер озвучил условия соглашения с американским президентом. Меркель раздражена возмутительными высказываниями Трампа о ее «катастрофической» политике и заранее старается оборудовать позиции после угроз Трампа снизить приверженность США к НАТО, прийти к компромиссу с Россией и отозвать соглашения о свободной торговле.

Тем не менее, есть еще 10 месяцев до выборов в Германии, и это долгое время в политике. В то же время, в европейской политике назревает другая буря — а именно, конституционный референдум в Италии в декабре, где может разыграться повтор брексита — выхода Британии из ЕС, результатом чего станет политический паралич другого важного члена Евросоюза и западного альянса.

Учитывая эти встречные течения и растущий разброд в ЕС, дальнейшее укрепление развертываний НАТО на границах России представляется крайне маловероятным. Это оставляет простор для избавления от одного из основных элементов стратегического недоверия между США и Россией. Опять же, Трамп ставит национальные интересы Америки выше «американской исключительности» и продемонстрировал отвращение к навязыванию демократических «ценностей» другим странам, что сразу повышает уровень комфорта в российско-американских отношениях, на фоне того как как Россия готовится к решающим президентским выборам в марте 2018-го.

В целом, воскресные политические новости из Франции предполагают, что Россия может рассчитывать на лучшие времена с Западом. Баррикады, разделявшие Россию и Европу, которые за последние пару лет были возведены администрацией Барака Обамы, будут демонтированы — постепенно но неуклонно. По сути, что работает в пользу России, так это трансформация, через которую проходит немецко-американская ось.

Меркель сыграла решающую роль в жесткой стратегии Обамы по отношению к России. Теперь, с началом президентства Трампа, эта ось исчезает.

М.К. Бадракумар

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x