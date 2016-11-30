Дональду Трампу придётся тщательно взвешивать свою политику в отношении России

При президенте Обаме отношения с Москвой опустились до уровня ниже, чем они были, когда американская администрация попыталась сделать так называемую «перезагрузку». Теперь Трамп надеется использовать в своих целях раздающиеся всё громче голоса американцев, обеспокоенных тем, что Хиллари Клинтон и другие «глобалисты» стремятся к конфликту или даже войне с бывшей сверхдержавой. При этом, несмотря на благие намерения улучшить отношения, не учитывается одно серьёзное обстоятельство — судьба Европы.

Российские и американские интересы в Европе не совпадают. Дело в том, что Путин всеми правдами и неправдами добивается нестабильности в Европе, чтобы вместо США господствовать на континенте.

И Путину пока это удаётся. Такие союзники США по НАТО, как Турция, Болгария и Венгрия, отшатнулись от западного либерализма. В то же время поднимающие голову реакционные партии стремятся избавиться от политических уз, экономически опутавших их страны с помощью международных институтов, обеспечивающих влияние США в европейских делах. Мало кто в Европе хочет стать сателлитом Москвы. Но лишь немногие понимают, что при отсутствии надёжной американской поддержки в Европе нет ни одной силы на континенте, способной сохранить лоскутное одеяло из небольших государств от сползания под влияние России.

Ещё более неблагоприятным для США является то, что благодаря пророссийским настроениям, снова вышли на первый план современные ультраправые движения. Кандидат в президенты от ведущей правоцентристской партии Франции Франсуа Фийон построил свою кампанию на приверженности сотрудничеству с Россией, чтобы справиться с двумя основными угрозами для своей страны — исламскими джихадистами и «американским империализмом». Такой подход напоминает прошлые века, когда французские лидеры рассчитывали на Россию, чтобы уравновесить британское или немецкое давление.

Если бы США были способны убедительно защитить либеральные ценности за рубежом, то улучшение отношений Европы с Россией не обязательно бы вызвало такую глубокую озабоченность. Но сегодня американские элиты — как и общественное мнение в стране — разделились во мнении по поводу поддержки соглашений о свободной торговле. При отсутствии ясности и уверенности в этих вопросах даже небольшое усиление традиционных для Европы пророссийских настроений может спровоцировать панический отказ от американского влияния, которое помогло выстроить и поддерживать систему безопасности и порядок на континенте на протяжении жизни нескольких поколений.

Готовы ли заплатить эту цену пророссийски настроенные правые и левые в США? Даже если они не хотят раздумывать об этом, американскому народу, пока ещё не поздно, просто необходимо использовать все возможности сделать это. Независимо от предпочтений Трампа в отношении России, ему настоятельно рекомендуют принимать это во внимание. Ничто не может разрушить преемственность президентской власти так, как потеря Европы.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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