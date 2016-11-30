Американский политик предлагает создать глобальный альянс Индии, США, России и Японии

США, Индия, Россия и Япония должны сформировать альянс ради сохранения мира и стабильности и защиты свободы от радикального ислама и Китая, заявил влиятельный американский конгрессмен Дана Рорабакер.

Отметив, что его взгляды на мир схожи с позицией избранного президента, он сказал, что у Японии, Индии, России и США общие интересы и общие соперники, и совместными усилиями они могли бы выстроить более безопасный и процветающий мир.

«Новые союзы, как большой альянс Соединённых Штатов, России, Японии и Индии, могли бы сделать гораздо больше ради сохранения мира и стабильности в мире и защиты нашей свободы, особенно от радикального ислама и Китая, чем любой из старых блоков, потому что прежние союзы не годятся для решения задач сегодняшнего дня такими способами, как это они делали 40 лет назад», — сказал Рорабакер.

«Индия, в частности, готова стать мировой державой», — сказал конгрессмен в интервью Breitbart.

«У Индии огромный потенциал. При проведении правильной политики у них будет такой же экономический рост, как в Китае. Её народ обладает невероятными предпринимательскими и технологическими навыками и талантами», — сказал Рорабакер, являющийся председателем подкомитета комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Что касается Китая, сказал он, единственный способ убедить китайское руководство отказаться от политики запугивания своих соседей, это противопоставить им подавляющую силу и мощь, с которыми они никогда не смогут сравняться.

«Соединённые Штаты больше не в состоянии делать это в одиночку», — добавил он.

По его словам, перебалансировка сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе стала попыткой противостоять угрозам Китая, но в настоящее время Китай осмелел ещё больше из-за неудачной политики президента Барака Обамы.

«Если президент Соединённых Штатов бьёт себя в грудь, предлагая какие-то важные внешнеполитические решения, но в результате ничего не получается, то это превращается в потворствование китайцам», — сказал Рорабакер, добавив, что Америка должна действовать как тихоокеанская держава через установление партнёрских отношений с Индией, Японией и Россией.

«Индия и Япония являются сегодня крупными мировыми державами, и их потенциал огромен. Если мы будет сотрудничать с ними и сможем создать работоспособную коалицию, это смогло бы уравновесить силы в игре с динамично развивающимся Китаем», — сказал он.

«У Япония очень мощная экономика, что довольно часто упускается из виду, и об этой стране часто забывают как о сильной мировой державе из-за её миролюбия», — заявил конгрессмен.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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