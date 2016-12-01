Глобальная волна народных националистических движений должна побудить Америку пересмотреть свое место в мире

Теперь, когда британцы проголосовали за отделение от Европейского Союза а Америка выбрала себе президента, ни разу до этого не занимавшего государственные должности, примеру, похоже, следуют и французы.

В воскресенье, выбирая оппонента для Марин Ле Пен на выборах президента весной следующего года, правоцентристские республиканцы большинством голосов выбрали Франсуа Фийона.

Фийон поддерживает семейные ценности, намерен противостоять исламскому экстремизму, взять под контроль иммиграцию, восстановить историческую идентичность Франции, и закончить санкции в отношении России.

«Россия не представляет никакой угрозы для Запада,» говорит Фийон. Но если нет, то возникает вопрос, зачем нужно НАТО? Зачем американские войска в Европе?

Так что кто бы ни выиграл выборы в мае, Ле Пен или Фийон, тесные связи между Парижем и Путиным кажутся определенными. Европейцы сами тащат Россию назад в Европу, одновременно отделяясь от американцев.

В следующее воскресенье Италия проводит референдум по конституционным реформам при поддержке премьер-министра Ренци. Если референдум провалится, говорит Рензи, он уйдет в отставку.

Противостоит Ренци бывший комик Беппе Грилло и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, приятель Путина.

В Голландии, партия за свободу Герта Вилдерса, находящаяся под судом за разжигание ненависти после призывов сократить число марокканских беженцев, лидирует первой или близко к этому в опросах по национальным выборам в следующем марте.

Тем временем дверь для мусульманской Турции в ЕС, похоже, закрывается, поскольку Европейский парламент принял решение о прекращении переговоров о вступлении Анкары с ее самодержавным президентом, Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В приветствующей исламских иммигрантов Германии Ангела Меркель больше не говорит за Европу и вот-вот потеряет своего главного союзника — Обаму.

Не только Европа, но и кажется весь мир, который должен будет унаследовать избранный президент Трамп, находится в суматохе, когда старые режимы и партии теряют власть, и им на смену идут националистичные народные правые силы.

В ответ на наши перемещения войск НАТО в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, Путин начал наращивание обладающих ядерным потенциалом наступательных и оборонительных ракет в Калининграде — его анклава между Польшей и Литвой.

Начнись у нас конфронтация с русскими в Восточной Прибалтике, сколько из наших союзников по НАТО, некоторые из которых теперь открыто пропутинские, встанут рядом с нами?

Не только холодная война закончилась, закончился и период после холодной войны. Мы живем в изменившемся и изменяющемся мире. Режимы падают. Старые партии умирают, новые появляются. Старые приверженности выдыхаются, и старые союзники отдаляются.

Силы национализма и народности поднимают голову по всему Западу и по всему миру. Пути назад не будет.

После холодной войны, 25 лет назад Америка осталась единственной сверхдержавой. Тем не менее, представляется очевидным, что мы сегодня не настолько доминирующая нация, какой были в 1989 и 1991 годах.

У нас серьезные соперники и противники. Мы еще глубже в долгах. Мы стали более разделены. Мы воевали в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и Йемене. То, что у нас было, мы отшвырнули.

И Америке ничего так не нужно, как вдумчивые размышления о четвертьвековых провалах и свежие мысли о ее будущем.

Патрик Бьюкенен, американский политический обозреватель, автор, колумнист, политический деятель и телеведущий.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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