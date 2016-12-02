Турции нужна разрядка с Россией чтобы можно было продолжать операцию в Сирии

Турция не смогла бы так легко осуществить свое военное наступление в Сирии без «позитивных изменений» в отношениях с Россией, заявил вице-премьер-министр Турции Нуреттин Саникли.

Турция в августе восстановила напряженные отношения с Россией, и в том же месяце в рамках операции «Щит Евфрата» отправила танки и силы спецназначения в Сирию для поддержки туркменских и арабских повстанцев, воюющих с ДАИШ.

«Мы не могли бы так спокойно продвигать операцию если бы не позитивные изменения с Россией, говорит Санкири.

Однако он сказал, что Турция не отклоняется от своей основной политики в Сирии несмотря на продуктивные переговоры между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, которые провели серию телефонных звонков на этой неделе.

Россия является основным сторонником президента Сирии Башара аль-Асада, в то время как Турция поддерживает повстанцев, борющихся за то, чтобы его свергнуть, но обе страны пытаются найти общий язык по Сирии с момента их сближения почти четыре месяца назад.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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