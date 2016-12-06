Американские военные озабочены хорошими отношениями между Египтом и Россией

Командующие американской армией на Ближнем Востоке внимательно следят за расширяющимися военными связями между Египтом и Россией, которые могли бы способствовать дальнейшему расширению растущего влияния Москвы в регионе.

«Определенно, последнее время мы видим установление контактов с Россией», заявил в среду в Вашингтоне глава Центрального командования США Джозеф Вотел. «Я думаю для нас это некоторый повод для беспокойства… и я не знаю, полезно ли это для наших целей в регионе».

Хотя Египет негласно был одним из самых верных союзников Вашингтона в регионе на протяжении десятилетий, отношения начали портиться после подавления настроенных против правительства диссидентов, журналистов и других критиковавших режим президента Абделя-Фаттахя эль-Сиси.

Противодействие со стороны Вашингтона и международного сообщества к по отношению к действиям Эль-Сиси «может подтолкнуть Сиси в другие руки, и я думаю мы должны уделять этому внимание», сказал генерал Вотел.

Египет — лишь последний из американских союзников, публично выразивших желание в военном смысле ориентироваться на Россию. В октябре пакистанские представители власти объявили о планах провести совместные военные учения с Россией и начать закупку вооружений у Москвы впервые за много десятилетий.

В том же месяце президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о планах разорвать военные связи с Соединенными Штатами, присоединившись к азиатским странам России и Китаю.

Генерал Вотел сказал что американские военные также намерены возобновить совместные военные учения с Египтом, чтобы стабилизировать давние военные отношения с Каиром.

«Отношения между военными двух стран, как и все отношения, переживают взлеты и падения. Я думаю что Египет с этим согласен», говорит 4-звездный генерал. «И мы пытаемся поставить наши отношения назад на рельсы».

Однако укрепление военных связей с Россией, а не США, давно является приоритетом для Сиси, что восходит еще ко временам, когда Сиси был министром обороны, который возглавил удачный переворот против бывшего президента Морси, и год спустя занял его место.

С тех пор, режим Сиси зарезервировал оружейную сделку в размере $3,5 миллиардов и провел первые в истории военные учения с российскими войсками. В результате Сиси стал высказывать поддержку военному вмешательству Москвы в Сирию.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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