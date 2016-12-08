Главный испытатель Пентагона: прибрежные боевые корабли нового поколения имеют почти нулевой шанс завершить 30-дневную боевую задачу

Программа прибрежных боевых кораблей (ПБК) ВМФ США отстает от графика, на сотни миллионов долларов вышла из бюджета и не в состоянии выполнять базовые задачи, для которых корабли предназначены. Американские сенаторы в четверг заявили, что хотят знать, почему.

«Как и многие предшествующие этой программы, провалы программы ПБК предсказуемо последовали от неспособности определить и стабилизировать требования и нереалистичных оценок технических и интеграционных рисков, усугубившихся продолжением закупки кораблей до того, как была доказана их эффективность и то, что они могут выполнять совместные задачи», сказал сенатор Джон Маккейн.

Сенатор Линдси Грэм ответил более прямо. «Процесс полностью нарушен. Если хотите это остановить, кого-то придется уволить».

Текущий флот из восьми кораблей «обладает почти нулевым шансом завершить 30-дневную миссию, что в ВМФ является обязательным, без критического отказа одной или нескольких систем, необходимых для военных операций», говорит директор по эксплуатационным испытаниям и оценкам Пентагона Майкл Гилмор.

«Чуда-корабля не получилось», говорит Пол Фрэнсис из Счётной палаты США. «Мы уже углубились в выполнение контракта на 26 кораблей, а до сих пор даже не знаем, работают ли они».

Изначально планировавшиеся быть принятыми на вооружение в 2008 году по цене $220 миллионов за корабль, в итоге их стоимость удвоилась до $478 миллионов за каждый. И хотя корабли были сданы и приняты на вооружение, они пока так и не оборудованы системами, позволяющими выполнять задачи, для которых они в основном и предназначаются, и не будут ими укомплектованы до 2020 года.

Когда прибрежные боевые корабли задумывались в 2004 году, то предполагались как шедевр судостроения боевых кораблей с революционным дизайном, что сделает корабль более смертоносным, более быстрым, и предназначались для прибрежных операций. Они должны были обеспечиваться дополнительными модульными системами в зависимости от типа операции, чтобы нейтрализовать угрозы на поверхности, охотиться за субмаринами неприятеля и вылавливать мины.

Однако сенаторы говорят, что у кораблей мрачная история надежности из-за частых механических поломок, и они не способны защитить даже себя.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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