Британские банки должны смотреть на российские и учиться у них инновациям

Хотя это и могло бы показаться неожиданным, модель российских банков рассматривается в качестве модели для британских провайдеров финансовых услуг. Российские структуры внедряют инновации, технологии и меры кибербезопасности, намного превосходя в этом британские банки.

В наше время понятия «Россия» и «ролевая модель» очень редко появляются вместе в одном предложении, однако в финансовом мире все развивается настолько быстро, что должны приниматься экстренные меры. Во время российско-британского бизнес-форума 2016 года стало очевидным, что британским финансовым организациям стоит внимательно наблюдать за тем, что делают их российские коллеги.

Если быть точным, то Россия вкладывает много усилий в развитие своего технологического сектора, и не просто добавляя больше IT-шников и персонала, но также уделяя много внимания и кибербезопасности. Кроме того, российские структуры с большей охотой внедряют инновационные технологии, этим сильно отличаясь от своих британских коллег.

Можно утверждать, что у российских банков другой менталитет по сравнению с их коллегами из Британии, и это совершенно верно. На самом деле, у России есть несколько крупных интернет-банков, в то время как Британия находится далеко позади.

Обеспечивающие кибербезопасность российские компании также имеют зарекомендовавший себя послужной список парирования крупных атак. Несмотря на это явное преимущество в использовании таких инструментов в России, британские банки довольно неохотно продвигают это у себя. По-видимому, это связано с политическими отношениями между двумя странами, которые стоят на пути сохранения сбережений клиентов.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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