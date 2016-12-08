Конгресс США возрождает программу «Голос Америки»

Белый Дом одобрил законопроект о расходах на оборону в размере $ 611 млрд. Законопроект включает в себя изменения, которые позволят возобновить трансляцию «Голоса Америки». Во времена холодной войны федеральное правительство использовало «Голос Америки» для борьбы с российской пропагандой.

Законодатели внесли в законопроект восстановление программ «Голоса Америки» и других правительственных средств массовой информации для борьбы с русской пропагандой, сообщает The Washington Examiner.

«Бюрократия мешает Соединенным Штатам оперативно реагировать на натиск пропаганды «, сказал после голосования Эд Ройс — председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей от Калифорнии. «Наши информационные агентства помогли снять «железный занавес», но со временем потеряли все преимущество».

«Программы «Голоса Америки» нужно возобновить, чтобы эффективно выполнять свою миссию в эпоху информационного терроризма и цифровой пропаганды.»

Согласно отчету, Ройс стал автором проекта, который был включен в законопроект по обороне.

Совет управления вещанием, который курирует «Голос Америки» и связанные с ней службы, давно следовало реструктурировать, но этому мешало серьезное сопротивление со стороны законодателей.

«Голос Америки», основанный в 1942 году, первым стал транслировать военные новости и комментарии на английском языке для коммерческих американских коротковолновых радиостанций в Германии во время Второй мировой войны. Затем вещание распространилось и на Россию, чтобы противостоять советской пропаганде о жизни в Соединенных Штатах Америки.

Во время Холодной Войны «Голос Америки» подчинялся информационному агентству Соединенных Штатов. Позже (в 1980-е годы) к службе вещания добавилось телевидение, а в 1990-е годы и интернет-вещание.

Голос Америки в настоящее время вещает на 46 языках.

«Я готов поддержать этот закон, который финансирует оборону США и обеспечивает нашу безопасность, так как он предоставляет важные инструменты для решения новых угроз, в том числе защиту от информационных атак ИГИЛ и России», сказал Эд Ройс о законопроекте об оборонных расходах.

Источник перевод для MixedNews — Алексей Леонтьев (Голосов нет)

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