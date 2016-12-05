Продолжая незаконченное дело по интеграции России в глобальную экономику

Примечание редактора: Ниже приводится одна из статей сборника разных авторов на общую тему по просьбе National Interest и Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. Мы спросили некоторых из ведущих мировых экспертов о будущем отношений США и России в рамках избрания президента Дональда Трампа.

Избранный президент Трамп в течение ближайших месяцев имеет необычную возможность улучшить тон американо-российских отношений, на данный момент находящихся на одной из самых низких точек с момента распада Советского Союза. Положительные возможности в краткосрочной перспективе являются существенными и должны быть использованы. Значительное внимание уже уделяется потенциальному американо-российскому сотрудничеству на Ближнем Востоке, особенно в том, что касается победы над ДАИШ и разработки мирного плана для Сирии. Но есть у другие области, где возможно взаимодействие между двумя странами, и их не стоит пропускать.

Ключевой ареной для наших отношений могла бы стать экономическая сфера. Запад под предводительством Соединенных Штатов сделал значительные инвестиции в развитие рыночной экономики и финансового сектора России в течение 1990-х и начале 2000-х. Эти усилия помогли значительно интегрировать Россию в мировую экономику и финансовую систему. Например, значительные усилия были потрачены на создание для центробанка России возможности осуществлять контроль над российскими банками, модернизировать платежную систему и развивать внутренний рынок государственных ценных бумаг. Это способствовало росту и финансовым потокам, которые помогли упрочить связи России с Западной Европой и Соединенными Штатами. Когда в последние годы отношения ухудшились, западные санкции по сути наказали Россию за ее решение присоединиться к ориентированной на Запад мировой экономике — это ее решение сделало Россию более уязвимой для санкций.

Возобновление экономического взаимодействия приведет к увеличению влияния Запада, а не его уменьшению. Хотя западные санкции и ослабили российскую экономику, остается неясным, вынудили ли они российское правительство изменить свою политику. Экономическое взаимодействие позволит Западу больше влиять на Россию через ряд мягких каналов. Кроме того, более здоровая российская экономика будет способствовать расширению и укреплению хрупкого среднего класса России. Более мощный и подвижный средний класс, в свою очередь, с большей вероятностью будет оказывать давление на Кремль с тем, чтобы выстраивать политические задачи в соответствии с экономическими проблемами. В результате, с течением времени, у кремлевского руководства может быть гораздо больше личных интересов в поддержании крепких экономических связей с Западом, и больше интереса в более сговорчивом поведении на международной арене.

Призыв нового президента США к возобновлению диалога с Россией не стоит рассматривать как одобрение российской внешней политики. Скорее, такой призыв должен быть прагматичным шагом для предоставления обычным российским гражданам достойной жизни, а также способствовать увеличению связей между российскими экономическими показателями и связями страны с Западом.

Эндрю Шпиндлер является президентом и главным исполнительным директором Financial Services Volunteer Corps.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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