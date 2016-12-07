Заигрывать с Россией с дальним прицелом

Примечание редактора: Ниже приводится материал из сборника статей ведущих мировых экспертов, опубликованного изданием National Interest и Корпорацией Карнеги в Нью-Йорке. Американский политолог поделился своим мнением о развитии отношений США и России в связи с избранием президента Дональда Трампа.

Соединённые Штаты должны проявлять стратегическую выдержку в отношении России. Америка не может и не должна пытаться форсировать изменение внешнеполитического курса Москвы или реорганизацию её внутренних институтов. Это предусматривает отказ от ответных мер на действия провокационного характера и поиск, где это возможно, вариантов конкретного сотрудничества. По большей части, такую политику пыталась проводить администрация Обамы, и надо будет стараться её продолжить.

Соединённые Штаты должны чётко и однозначно заявить, что не стремятся к «смене режима» в России, и настаивают на том, что Москва намеренно раздувает проблему, обвиняя во всём США. Лучше поддерживать эволюционные изменения, которые позволят создать условия для большей прозрачности и ответственности российских властей. Например, следует поддержать провозглашённую ими цель, по большей части оказавшуюся провальной — диверсифицировать и модернизировать экономику. Здоровая экономика, способствующая развитию прочных торговых связей с зарубежными странами, нужна и России, и всему остальному миру.

Риторика имеет значение, но она всегда должна последовательно подкрепляться реальными действиями. Такие неоправданные ничем поступки, как поведение помощника госсекретаря Виктории Нуланд на Майдане в декабре 2013 года, являются проявлением глупости: они лишь усиливают паранойю в окружении Путина, но не приводят к каким-либо конструктивным результатам.

В целом следующая администрация США должна сместить свою идеологическую направленность с поддержки «цветных революций» по всему миру, которые никогда не приводили к установлению демократии — и вместо этого продвигать в качестве главной цели приход к власти эффективных управленцев. Надо заявить, что Америка хочет видеть во главе стран эффективных, честных и ответственных руководителей, которые будут служить интересам своих народов и развивать международное сотрудничество для решения насущных глобальных задач. Прежде всего, это касается проблемы изменения климата. Другой глобальной проблемой является экономическое неравенство, которое достигло чрезвычайных масштабов в Соединённых Штатах, России, Китае и многих других странах. Углубление неравенство подрывает способность стран сотрудничать в решении глобальных проблем.

В то время как американская риторика и действия должны быть последовательными, Соединённые Штаты должны признать, что Путин значительно укрепил свою власть за счёт надрывной антиамериканской пропаганды. Он пытается нагнетать предвоенную истерию, и не следует давать ему оснований для продолжения этого курса. Американцы не в силах заставить Путина изменить курс, но необходимо искать возможности, чтобы не позволить ему добиваться малыми усилиями побед в общественном сознании. Америка должна по-прежнему указывать, что его позиция не способствует ни укреплению международной роли России, ни её экономическому благополучию. Нужно снова и снова подчёркивать, что Россия должна быть сильной и процветающей державой как источник стабильности в регионе.

Совет Джорджа Кеннана по поводу того, что необходимо видеть долгосрочные перспективы, поскольку режим может сгнить изнутри, вновь стал актуальным по тем же причинам. Режиму Путина в политических целях необходим внешний враг. Эта стратегия будет ему выгодна до тех пор, пока он сможет поддерживать иллюзию, что Россия является настоящей сверхдержавой, которую Соединённые Штаты всячески стремятся ослабить и, в конечном счёте, развалить.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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