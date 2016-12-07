Перспективы отношений России и Европы в свете избрания Трампа

Чем больше Европа убеждена в возможности агрессии со стороны России, тем больше средств придётся вкладывать европейцам в свою оборону. Связанные с инстинктом самосохранения опасения заставляют принимать неотложные меры. Укрепление связей между Америкой и Россией может привести к пересмотру европейских расходов. Это даже может объяснить смысл заявлений Трампа о восстановлении отношений с Россией, стремящегося заставить Европу больше думать о своей обороне.

С другой стороны, это может поставить на повестку редко обсуждаемые вопросы, особенно о единстве НАТО. Это не очень хорошо. После Второй мировой войны, несмотря на различия в подходах европейских стран, например, к сдерживанию ядерной гонки, размещению ракет «Першинг II» и ПРО, необходимость существования НАТО ни разу не подвергалась сомнению.

Другой силой являются традиционалисты, которые могут повлиять на перераспределение европейско-американского финансового бремени. Такой подход поставит ребром вопрос: если Америка будет настаивать на усилении ответственности Европы за свою оборону, возможно ли будет найти новый баланс? В противном случае Америка может угрожать уменьшением текущих взносов на оборону, заставляя старых союзников принимать жёсткие решения. В таком контексте отношения с Россией могли бы стать ближе, но без какого-либо ослабления американских гарантий перед странами НАТО.

Но теперь, если предположить на мгновенье, что между Европой и Россией зреет конфликт, откуда же появится новый лидер, способный устранить существующую неопределённость? Ответ: они не должны пытаться сразу решить все вопросы. После обозначения некоторых неизменных ориентиров, как поддержка НАТО в ближайшей перспективе; готовность снова прислушиваться к России без каких-либо резких односторонних поворотов; и приглашение обеих сторон решить старые разногласия, избегая новых войн на Украине, в Грузии или Сирии, новая команда Трампа действительно сможет стимулировать реальные изменения.

Россия может вернуться с холода и начать реально обсуждать варианты установления мира на Украине и в Сирии, пока эти конфликты окончательно не заморожены по принципиальным причинам. Европейские союзники могут ожидать снижения американских расходов, что заставит их принять на себя большую часть ответственности за свою собственную оборону. Сложившиеся исторически российско-европейские противоречия могут разрешиться мирным путём, даже на Ближнем Востоке.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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