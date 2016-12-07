Российские акции продолжат рост на фоне восстановления экономики страны

Как показывает опрос Reuters, российские акции, согласно прогнозам, вырастут примерно на 13 процентов от сегодняшних показателей и до конца года на фоне того как экономика возвращается к росту а повышение цен на нефть привлекает инвесторов.

Мнения опрошенных разделились относительно того, смягчит ли Трамп санкции против России.

«Инвесторы по прежнему всем остальным развивающимся рынкам

предпочитают Россию», говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.

Прогнозы до конца 2017-го в последнем опросе варьировались от 950 до 1500 пунктов, отражая существенную неопределенность того, чем обернутся следующие 12 месяцев. До конца 2016 прогноз предоставили пять экспертов, однако они сказали, что давать прогнозы на следующий год мешает неопределенность.

Гельды Союнов из Альфа-Банк среди опрошенных оказался самым осторожным в прогнозах, сказав, что слабый рубль и низкие цены на нефть остаются одними из главных рисков, и что акции сырьевых компаний могут показать себя хуже акций банков и ритейлеров, поскольку те могут извлечь выгоду из улучшения потребительского спроса и спроса на кредитование.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x