Как России удалось перехитрить ОПЕК

Когда было заключено историческое соглашение ОПЕК о сокращении нефтедобычи, сразу же подскочили цены на нефть, поднявшись выше планки 50 долларов за баррель. По словам вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, средняя цена на нефть в 2017 году может достигнуть 60 долларов за баррель, в немалой степени благодаря этому соглашению.

По мнению некоторых экспертов, эффект будет не столь заметен, и цены продолжат колебаться около отметки 50 долларов.

Как заявил глава крупнейшего российского банка ВТБ Андрей Костин, в любом случае Россия, безусловно, выиграет от этого соглашения. Он утверждает, что решение о сокращении добычи, с одной стороны, поддержит мировые цены, что, конечно, является хорошей новостью для России, а с другой стороны, это пойдёт на пользу рублю, учитывая центральное место сырой нефти в российском экспорте.

Пожалуй, более любопытным является тот факт, что Россия, по сути, не взяла на себя обязательств существенно сократить производства. На прошлой неделе стало известно, что общий объём нефтедобычи в стране достиг нового постсоветского рекорда — более 11,2 миллионов баррелей в сутки. Более точная цифра, по словам заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, составляет 11,231 миллиона баррелей, и именно от этого уровня Россия будет снижать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, как было согласовано с ОПЕК, чтобы помочь им стабилизировать рынок.

Для сравнения, Саудовская Аравия выкачивала в ноябре 10,6 миллионов баррелей в сутки, а теперь должна сократить суточную добычу на 486 тысяч баррелей от этого уровня. Друзья саудовцев в регионе, включая Ирак, Кувейт, Катар и ОАЭ, сократят добычу в совокупности на 510 тысяч баррелей в сутки.

Ирану фактически позволили увеличить ежедневный объём производства на 107 тысяч баррелей (по данным вторичных источников, начиная с октября), что поднимет его суточное производство до уровня 4 миллиона баррелей, которое составляло в начале года 3,797 миллионов баррелей.

Россия будет по-прежнему добывать нефть теми же темпами, какие были при ценах ниже текущих — на уровне, позволяющем её нефтяным компаниям получать прибыль. Они, возможно, будут не слишком рады укреплению рубля, поскольку это негативным образом скажется на производственных затратах, но пока трудно сказать, насколько поднимется курс рубля.

По словам экономиста Наталии Орловой из банковской группы Альфа, в проекте российского бюджета на 2017 год заложена цена 40 долларов за баррель как базовый сценарий по нефти. Каждый дополнительный доллар выше этого уровня означает прибавление в бюджет около 2 миллиардов долларов доходов. В настоящее время идёт обсуждение бюджета.

Дефицит бюджета страны в 2016 год оценивался главой правительства Дмитрием Медведевым более 3 процентов в начале этого года, в случае, если нефть снова упала бы ниже 50 долларов и оставалась там достаточно долгое время. Этого не случилось, поэтому дефицит бюджет в течение года может быть около 3 процентов или даже меньше.

Между тем, у Саудовской Аравии дефицит бюджета в этом году составляет 20 процентов от ВВП, несмотря на масштабные сокращения расходов. Такой же показатель у Ирака. Дефицит Кувейта составляет 12 процентов, а ОАЭ — 9 процентов. При этом основная тяжесть сокращения производства в ОПЕК ляжет на плечи этих четырёх стран.

Россия, наряду с Ираном, выиграет от соглашения больше всего, сохранив высокий объём добычи при высоких ценах, что позволит ей ещё больше расширить свою долю на мировом рынке. Если, конечно, ОПЕК не лжёт, о чём прямо заявил бывший министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими. «К сожалению, мы склонны к обману», — сказал он, комментируя, как ОПЕК использует свой единственный инструмент для восстановления баланса на рынке — сокращение производства.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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