Россия отправляет в Сирию чеченский спецназ

На этой неделе Москва отправила в Сирию подразделения сил специальных операций из Чечни, сообщают военные источники онлайн издания DEBKAfile. Эти элитные войска имеют большой опыт ведения боевых действий в городских условиях. Некоторые из них принимали участие в войне на востоке Украины, а до этого боролись в Чечне с радикальными исламскими террористическими организациями, связанными с Аль-Каидой и салафитским движением.

Бойцам было приказано прибыть на базу в Ханкале, расположенной к востоку от чеченской столицы Грозного. Отбор личного состава на предмет пригодности к выполнению боевых задач в Сирии производился российскими офицерами.

На начальном этапе в Сирию будет отправлено три подразделения в количестве 1 тысячи бойцов. Они будут носить форму сил безопасности МВД Чечни, которые не входят в состав вооружённых сил Министерства обороны России.

Они будут переброшены из Ханкалы на авиабазу Хмеймим в Сирии, находящуюся на удалении 1 тысячи 200 км, тяжёлыми военно-транспортными самолётами Ил-76.

Москва никогда прежде не направляла в зону боевых действий в Сирии столь значительное количество сухопутных войск. Привлечение к боевым действиям чеченских бойцов преследует три цели:

Снять с сил коалиции, поддерживающих президента Сирии Башара Асада, в том числе с российского контингента, ответственность за зачистку и охрану территорий в сирийских городах, освобождённых от боевиков, особенно в Алеппо. Усилить российские, иранские, сирийские подразделения и отряды Хезболлы хорошо подготовленными бойцами спецназа, способными решать самые сложные боевые задачи в таких местах, как Идлиб на севере и Дарра на юге Сирии. Спасти президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу от необходимости отправить в Сирию сухопутные войска, чтобы закончить сирийскую войну. Растущее число отправляемых на родину гробов вызвало бы недовольство населения действиями правительства.

За последний месяц в Сирии погибло трое российских военнослужащих, в том числе полковник российских вооружённых сил. До сих пор туда отправляли только небольшие группы спецназа, в задачу которых входила лишь охрана российских военных объектов.

Москва не впервые отправляет подразделения чеченских солдат на Ближний Восток. Информационное агентство Интерфакс сообщило 2 сентября, что «самоорганизованные группы молодых людей из Чечни поклялись бороться с террористическими организациями». По словам официального российского представителя, молодые чеченцы предложили помощь в сборе информации о русских и чеченских боевиках в рядах ИГИЛ. Другими словами, эти «добровольцы» были готовы внедриться в ряды боевиков в качестве тайных агентов. До сих пор не было никаких сообщений о судьбе этих молодых людей.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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