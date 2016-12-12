Комментарий Star Tribune: История об информационных вбросах и России оказалась пустышкой

Две недели назад Star Tribune разместила историю из Washington Post на первой странице («Россия помогала распространять сфабрикованные материалы», 26 ноября). Эта статья выглядела настораживающей и получила широкое распространение, однако материал оказался довольно пустой. Глен Гринвальд из Intercept охарактеризовал его парафразом: «Некоторые люди, которых мы не называем, используя методы, о которых мы не сообщаем, создали этот важный «Черный список». Журналисты долго смеялись.

На прошлой неделе, 7 декабря, Post наконец разместила обширный редакторский комментарий к этой статье и дистанцировалась от ее основного источника. История была посвящена работе анонимной группы, которая каким-то образом установила, что 200 интернет-сайтов политической направленности являются источниками, распространяющими российскую пропаганду. В сущности если какой-либо сайт отвечал туманным критериям группы относительно публикации материалов в пользу России, он мог быть включен в список изданий, заслуживающих расследования ФБР согласно Закону о борьбе со шпионской деятельностью. Что тут скажешь.

Необозначенная группа без особого успеха предлагала свою историю ряду крупнейших СМИ. Журнал New Yorker был среди тех, кто отклонил материал, и его сотрудник Эдриан Чен опубликовал после этого разгромный материал о своем впечатлении. Однако, Washington Post почему-то «заглотила крючок вместе с грузилом».

Заявление редактора Washington Post нерешительно защищает сообщение упомянутой группы, отмечая, что во-первых, в этом документе не публикуются конкретные названия из списка, во-вторых, что газета не ручается за методологию группы, и в-третьих, что несколько сайтов были с тех пор удалены из списка группы. Другими словами, объяснения Washington Post выглядят весьма похоже на насмешливый парафраз Глена Гринвальда.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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