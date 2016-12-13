Антироссийский комплекс

Генерал Джозеф Данфорд, 19-й председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, заявил в июле 2015 года: «По моей сегодняшней оценке Россия представляет величайшую угрозу нашей национальной безопасности». Он также говорил: «Если вы хотите говорить о стране, которая может представлять угрозу существованию Соединенных Штатов, я бы указал на Россию. И если посмотреть на ее поведение, оно вызывает как минимум обеспокоенность».

В феврале 2015 года Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в свою очередь сказал: «Россия выбрала для себя роль противника и представляет сегодня долгосрочную экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам, а также нашим европейским союзникам и партнерам».

Чтобы понять причины, по которым военные лидеры придерживаются таких взглядов, можно обратиться к российско-грузинской войне 2008 года и к украинской революции 2014 года. Впрочем, военные лидеры всегда могут найти причины и угрозы, причем история полна материалов, которые можно для этого использовать. Военные лидеры в определенной степени настроены и обучены в духе ясности, твердости и готовности дать отпор потенциальному врагу, и, в конечном счете, за это им платят. Они склонны к антироссийской и антикитайской предвзятости, во всяком случае, некоторые из них, и именно они наиболее активны и агрессивны в распространении своих взглядов. Тот же феномен наблюдается и среди членов Конгресса. Дело в том, что политический риск, связанный с призывами к отпору врагам, маленьким, большим или воображаемым, весьма незначителен.

Мужчины и женщины, занимающие посты в армии и политике, затем нередко получают ответственные должности в аналитических центрах и оборонной индустрии. Таким образом, агрессивная позиция по отношению к России или в целом агрессивная по отношению к потенциальным противникам окупается сторицей.

Политики считают антироссийскую позицию полезной в другом аспекте. Им нужно всего лишь связать своих оппонентов с Россией, которая рассматривается как противник или враждебная сила. Поскольку властям выгодно иметь врагов, мы видим, что по мере того как противники, подобно России, создаются и превращаются в «реальность», требующую отпора в виде усиления государственной власти, которая контролируется силовой элитой, свобода и справедливость в нашем обществе неизбежно сокращаются. Законы государства все более и более явно вступают в конфликт с естественным правом, которое подвергается пересмотру и игнорируется.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x