Война между Израилем и Россией может стать настоящим ближневосточным кошмаром

В новости о том, Израиль атаковал цели в Сирии, не было ничего нового. ВВС Израиля регулярно в течение многих лет совершали налёты на Сирию, уничтожая транспортные конвои с иранским оружием для Хезболлы или сирийский атомный реактор в 2007 году.

Но на этот раз, как сообщили сирийские СМИ, Израиль выпустил несколько ракет класса «поверхность-поверхность» по военному аэродрому. Однако, гораздо более важным является тот факт, что эта авиабаза находится за пределами Дамаска, примерно, в 40 километрах от израильской границы.

Если на самом деле был нанесён ракетный удар — а Израиль пока не подтвердил, но и не опроверг этого — что за этим может стоять?

Прежде всего, израильская ракета, которая способна достигать Дамаска, не какая-то тактическая противотанковая ракета, которые обычно израильская армия применяет против боевиков Хезболлы или ИГИЛ на границе. Скорее всего, эта ракета, запущенная с позиций вне зоны досягаемости средств ПВО, является системой воздушного базирования типа «Попай» или «Далила» или никогда не применявшимся ранее каким-то сверхсекретным оружием. Предполагается, что Иерусалим вряд ли мог пойти на сумасшедший шаг — использовать баллистические ракеты «Иерихон», способные нести ядерные боеголовки.

Но израильский военный обозреватель Рон Бен-Ишай задаётся вопросом — почему Израиль использовал ракеты вместо авиации, как это обычно делается? «Точные бомбардировки, как правило, обходятся дешевле, чем применение оперативно-тактических ракет, — пишет Бен-Ишай. — Стоимость одной высокоточной ракеты выше, чем стоимость высокоточного авиационного боеприпаса, даже принимая во внимание расходы на эксплуатацию самолёта и подготовку пилота. Вполне логично предположить, что если Израиль действительно использовал такие ракетные комплексы, как это утверждают сирийские СМИ, для этого должны были быть веские основания».

Это могла быть российская РЛС, считает Бен-Ишай. «Если бы Израиль использовал авиацию для выполнения этой боевой задачи, самолётам не надо было входить в сирийское воздушное пространство, чтобы нанести удары по авиабазе, а достаточно было пролететь над морем или над ливанской территорией. Но эффективные радиолокационные системы большой дальности, которые русские перебросили в Сирию, способны обнаруживать цели в этом районе. Возможно даже, что они могли бы предупредить сирийские зенитные батареи, которые, согласно сообщениям, уже пытались сбивать израильские самолёты, выполнявшие боевые задачи по срыву поставок оружия Хезболле».

По словам Бен-Ишая, другой причиной могли быть российские системы ПВО С-400, С-300 и СA-23 в Сирии. Эти современные средства ограничивают действия израильских самолётов в сирийском воздушном пространстве.

Тем не менее, есть ещё одна возможная причина, о которой не упоминает Бен-Ишай. Это угроза развязывания боевых действий в воздухе между Израилем и Россией. Российские истребители уже сталкивались с бомбившими позиции ИГИЛ американскими самолётами в Сирии. Если бы израильские самолёты случайно нанесли удары по подразделениям российских войск, то авиация и системы ПВО России открыли бы по ним огонь, и Израилю бы пришлось поднимать в воздух свои истребители для уничтожения средств ПВО, а это был бы очень плохой сценарий для всех сторон.

Первые два F-35 для израильских ВВС уже отправлены из США в Израиль. Сможет ли присутствие российской авиации и систем ПВО побудить Израиль использовать свои стелс-истребители в Сирии, что, в свою очередь, может спровоцировать Россию развернуть ещё более совершенные средства ПВО?

Если израильская разведка обнаружит, например, поставки в Ливан Хезболле через Сирию иранского оружия массового уничтожения, разве будет Иерусалим сидеть сложа руки? Могут ли они посчитать, что борьба с этой угрозой оправдывает возможную конфронтацию с Россией?

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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