Россия: возвращение медведя из изоляции?

С января российский индекс РТС вырос на 78% — до 1082 пунктов, и близок к майским пикам в 1092 пункта, откуда он в январе скатился до минимумов в 607 пунктов. В этом году инфляция в России стремительно сокращается по сравнению с резкой девальвацией 2014/2015 годов. В то время как рубль стабилизировался на структурно более высоком уровне, чем до присоединения Крыма, уровень инфляции был возвращен под контроль жесткими усилиями Центрального банка России.

В публикации МВФ «О перспективах развития мировой экономики 2016» на 2017 год для России прогноз был пересмотрен до +1,1% (против +0,1% в июле, хотя ранее они пересмотрели свой прогноз до -0,8% на 2016-й, с изначальных +0,4%. Фокусный экономический опрос аналитиков предсказывает 1,2%, тогда как модель Global Economic Strategic asset Allocation Model от компании Fathom прогнозирует +0,8%. Хотя между 1996 и 2016 средний рост ВВП страны составлял 3,08%.

Крупнейшими российскими экспортными рынками являются Нидерланды — 11,9%, Китай — 8,3% и Германия — 7,4%. Основными статьями экспорта являются нефть и газ.

Сейчас Россия разрабатывает новый газопровод — Северный поток 2 — что позволит ей удвоить объемы экспорта газа и избежать географического препятствия в виде Украины. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Хотя американский экспорт сжиженного газа и предоставил Европе более выгодные условия в переговорах, все же это не освободит Европу от российского газа. Россия останется для Европы главным поставщиком газа в обозримом будущем, как из-за возможности оставаться конкурентоспособной в этом регионе, так и из-за того, что сжиженный газ из США заменит другие дорогие источники поступления газа в этот регион.

Нефть является более глобальной в смысле рынков, и 29 ноября ОПЕК договорился стабилизировать цены на нефть. В 2015 году налоги с нефти и газа составили 52% поступлений в российскую казну — стабилизация цен на нефть в следующем году будет значительным бюджетным стимулированием. Торговый и текущий баланс России находится в плюсе, и хотя правительство в этом году испытывает дефицит в размере 2,6% ВВП, государственный долг по отношению к ВВП является вполне управляемым — 17,17%.

Заглядывая в будущее, в 2017 год, Институт Брукингса в своей «Российская экономика дюйм за дюймом движется вперед» подчеркивает ряд особенностей, которые поддерживают оптимизм в будущее:

…страна, похоже, движется на поправку, и в 2017-2018-м рост обещает быть положительным. Одной ключевой особенностью является то, что на протяжении двух последних лет правительство отвечало пакетом политик гибкого обменного курса, снижения расходов в реальном выражении и рекапитализации банков, что вместе с распечатыванием резервного фонда помогло защитить экономику от множественных шоков.

…банковский сектор сейчас также в целом стабилизировался. Консолидированный бюджет региональных органов власти даже зарегистрировал положительное сальдо в первые восемь месяцев 2016 года. На фоне прогнозируемого роста цен на нефть мы ожидаем, что экономика вернется на положительную территорию в 2017 году и 2018 году, достигнув роста в 1,5-1,7 процента.

…с ростом федерального бюджетного дефицита правительство предприняло один активный шаг по внедрению трехлетнего среднесрочного финансового плана, который предлагает сокращать дефицит примерно на 1 процент каждый год и в конечном итоге выйти к сбалансированному бюджету к 2020 году.

В долгосрочной перспективе, одним из основных направлений экономической политики России было и продолжает быть развитие торговли с Китаем.

The Diplomat в своей статье «Что стоит за особыми отношениями Китая и России» пишет:

…Россия стала одним из пяти главных получателей исходящих прямых инвестиций Китая в рамках правительственной инициативы Китая «Новый шелковый путь», соединяющей Азию с Европой. В то же время, в 2015 году Китай стал крупнейшим двусторонним торговым партнером России; несмотря на снижение общей двусторонней торговли в долларовом эквиваленте в основном из-за резкой девальвации рубля а также юаня, то по сравнению с 2014 годом в смысле объемов торговля даже выросла.

В этой связи важно то, что российский экспорт механических и технических изделий в Китай вырос примерно на 45 процентов в течение 2015 года, что, возможно, свидетельствует о важной тенденции в диверсификации и конкурентоспособности неэнергетического сектора России с точки зрения двусторонних торговых перспектив с Китаем.

Трехсторонняя группа Россия-Индия-Китай считается ее участниками важным механизмом в обеспечении политической стабильности как на глобальном, так и на региональном уровне. Отношения Индии и России многие десятилетия остаются сильными — Россия является крупнейшим партнером Индии по вооружениям и ядерной энергетике. Тем не менее, в то время как отношения Китая и России явно улучшились за последние несколько лет, отношения между Китаем и Индией несколько отстают в развитии от двух других ног треугольника. Поэтому Россия играет роль в объединении обеих сторон ближе друг к другу через взаимодействие внутри группы.

Заключение

Рубль стабилизировался, и хотя у России есть некоторый внешний долг, его объемы не большие. Последствия девальвации 2014-2015 годов себя изжили и по прогнозам в следующем году инфляция снизится еще больше.

Российский фондовый рынок уже был учтен в большей части положительных экономических и политических новостей. Сделка ОПЕК обрела форму в серии хорошо разрекламированных этапов. «Эффект Трампа» маловероятно станет существенным фактором, как на это надеются некоторые обозреватели. Прекращение санкций только один фактор, который может оказать позитивный ценовой шок. Однако российская экономика пережила серьезную рецессию и теперь похоже восстанавливается сама собой.



Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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