Британия заявляет, что Запад не может воспринимать Россию как равного партнера

Министр обороны Британии заявил в воскресенье, что он готов сотрудничать со своим новым американским коллегой, подчеркнув при этом, что западные страны не могут воспринимать Россию как равного партнера, поскольку Москва является их стратегическим соперником.

Несколько назначений, сделанных избранным президентом США Дональдом Трампом, позволяют предположить, что его администрация может сформировать более теплые отношения с Россией и Владимиром Путиным, что вызывает обеспокоенность европейских союзников, особенно в странах Восточной Европы.

«Я готов работать с новым министром обороны Джимом Мэттисом, противостоять российской агрессии в отношении НАТО, и в то же время в целях деэскалации напряженности с Москвой, как я уже говорил, продолжать сотрудничество с Россией по урегулированию в Сирии», заявил Майкл Фэллон в воскресном интервью Би-би-си.

«Мы не можем относиться к России как к равноправному партнеру. Россия является нашим стратегическим соперником Запада, и мы должны это хорошо понимать», сказал он.

Согласно сведениям, полученным агентством Reuters, ожидается, что Трамп назначит на пост госсекретаря, главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, известного своими тесными связями с российским правительством.

Фэллон также подчеркнул, что Британия продолжит оказывать поддержку Саудовской Аравии, в то время как ранее министр иностранных дел Борис Джонсон заявлял, что Саудовская Аравия, Иран и другие «занимаются кукловодством и ведут гибридные войны» на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй заявляла на прошлой неделе, что взгляды Джонсона не отражают позицию правительства в отношении Саудовской Аравии и ее роли в регионе.

В воскресенье Фэллон особо подчеркнул неизменность позиции Британии в отношении саудовского королевства, которое с марта 2015 года возглавляет коалицию, наносящую бомбовые удары по шиитским боевикам-хуситам в Йемене, верным экс-президенту страны Али Абдалле Салеху, в поддержку нынешнего правительства Абд Раббу Мансура Аль-Хади. «Саудовская Аравия имеет полное право защищать себя, а кроме того она возглавляет коалицию за восстановление легитимного правительства в Йемене», сказал Фэллон.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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