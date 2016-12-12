Академия ГлавСпец — о необходимости публикации научных работ

29 ноября 2016 года прошло совещание руководителей Академии ГлавСпец, в ходе которого они рассказали о научной активности преподавателей учреждения. Также обсуждались вопросы публикации работ в Российском индексе научного цитирования.

Речь идет о публикации в российской научной электронной библиотеке elibrary.ru, которая содержит более 23 миллионов работ. Академия ГлавСпец удовлетворяет требованиям Министерства образования, в соответствии с которыми каждый преподаватель должен публиковать три работы в год по дисциплинам, которым обучает. Все преподаватели Академии ГлавСпец перевыполнили эти нормативы, в среднем публикуя более трех работ в год.

Elibrary.ru — крупнейшая в РФ библиотека научных публикаций, которая создавалась для получения доступа к российским и зарубежным научным изданиям. Ее возможности позволяют проверить активность преподавателей и составить индекс цитируемости работ, что позволяет примерно судить о качестве работ и об их научной ценности.

Ректор Академии ГлавСпец В. М. Алексеев: «Министерство образования должно обязать все учебные учреждения на веб-страницах соответствующих дисциплин раскрывать преподавательский состав с обязательной ссылкой каждого преподавателя на его профиль в российской системе научного цитирования. Мы рады, что стали одними из первых в России».

Специализация Академии ГлавСпец — дистанционная профессиональная переподготовка. В перечне специальностей значатся промышленная безопасность, бюджетный учет, госзакупки, государственные и муниципальные финансы, охрана труда, педагогика и пр.

Контакты:

drug-studenta@mail.ru

specialitet.ru

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