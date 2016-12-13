Чего можно ждать от потепления отношений между США и Россией

Предполагаемое назначение Дональдом Трампом главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря подтверждает мнение, что политика его администрации будет прагматичной, но эти изменения могут пойти на благо России.

Коллегия американских выборщиков утвердит Дональда Трампа в качестве следующего президента 19 декабря. Но всё более становится очевидным, что победителем на выборах 2016 года является Владимир Путин.

В ходе предвыборной кампании Трамп выражал уверенность в том, что он сможет сотрудничать с Путиным, чтобы восстановить разрушенные американо-российские отношения.

Это намерение было подтверждено сообщениями, что новым госсекретарём он собирается назначить Тиллерсона.

Назначение Тиллерсон, который, как и сам Трамп, не имеет никакого опыта работы на государственных должностях, является лишь последним примером неординарности и непредсказуемости нового хозяина Белого дома.

Он обещал заключить более выгодные сделки и рассматривает внешнюю политику как средства для достижения этого.

Опыт Тиллерсона, возглавляющего одну из ведущих мировых транснациональных корпораций, безусловно, может пригодиться в его работе на посту главного дипломата.

Он, несомненно, знаком во всеми ключевыми фигурами в основных энергодобывающих странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки.

Тиллерсон также знаком с Путиным, который вручил ему орден Дружбы после заключения важного нефтяного соглашения в 2013 году.

Его отношение к России, Путину и санкциям, безусловно, будет тщательно изучаться во время сенатских слушаний, где это назначение должны утвердить.

Международные санкции, введённые после кризиса на Украине и аннексии Крыма в 2014 году, стали препятствием для деятельности российского предприятия Exxon Mobil.

Любое потепление в отношениях между США и Россией будет способствовать ослаблению санкционного режима.

Хотя санкции и создали определённые трудности Путину, но они не приведут к возвращению Крыма Украине.

Администрация Трампа могла бы рассмотреть вопрос о некотором их смягчении в обмен на строгое соблюдение так называемого минского мирного процесса и прекращение вмешательства России на востоке Украины.

Крым вновь станет вопросом двусторонних отношений между Россией и Украиной.

Такие шаги, безусловно, можно рассматривать как победу Путина. Но что от этой сделки получат Соединённые Штаты и Запад?

Взамен администрация Трампа должна получить обязательство со стороны России возобновить переговоры по стратегическим вооружениям, направленные на дальнейшее сокращение российского ядерного арсенала и разъяснение планов ядерной модернизации.

Договор по ядерным вооружениям является одним из главных достижений любой президентской администрации. Рональду Рейгану удалось добиться этого, и это считается его большим успехом.

Для решения этой задачи Трампу, вероятно, придётся отклонить кандидатуру на пост заместителя госсекретаря Джона Болтона, являющегося горячим сторонником жёсткого внешнеполитического курса.

А как насчёт вмешательства России в избирательную кампанию?

Оборонное ведомство на протяжении последнего десятилетия активно развивало наступательные силы и средства в киберпространстве. Именно для этого было создано Киберкомандование.

Поскольку Путин отрицает причастность России к хакерским атакам в ходе выборов, Соединённым Штатам не нужно готовить пропорциональный ответ. Если все сделано правильно, Путин поймет этот сигнал.

Бывший помощник госсекретаря США П. Дж. Кроули

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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