Россия – новая «горячая точка» для туристов из Кувейта и стран Персидского залива

Россия превратилась в новую туристскую мекку для жителей Кувейта и стран Персидского залива, после того, как эта девятая в мире по численности населения страна привлекла в 2015 году около 32 миллионов гостей. В марте Россия открыла национальный туристический офис в Кувейте. Эта мера направлена на привлечение арабских туристов в страну, где наблюдается экспоненциальный рост туристской индустрии, и где, помимо необычайного природного разнообразия, расположены 22 объекта Всемирного наследия организации ЮНЕСКО.

Беседуя в воскресенье с корреспондентом Kuwait News Agency, заместитель президента Российского туристического агентства Сергей Корнеев подчеркнул, что его страна является новым глобальным туристским направлением, отметив значительный рост индустрии туризма в стране, и добавив, что его стране удалось получить около 13-20 миллиардов доходов в сфере туризма.

Более того, он отметил, что Россия будет рада приветствовать арабских туристов в ближайшем будущем, на фоне ожидания достижения 25-процентного роста туристской индустрии к 2025 году. Он также добавил, что на туризм приходится около трех процентов общего объема инвестиций в стране, и этой отрасли удалось создать около 4 миллионов рабочих мест.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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