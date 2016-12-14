Русский стал одним из основных языков межнационального общения джихадистов

Июнь и июль 2016 года навсегда изменили турецкую политику и доктрину безопасности. Нет, я не имею в виду попытку государственного переворота, которая так или иначе обессмертила президента Эрдогана. Речь идет о теракте смертника 28 июня в аэропорту Ататюрк в Стамбуле, превратившем в реальность один из самых отчаянных страхов. Однако, минуточку. Что же такого «русского» в этом преступлении? Один из трех террористов-смертников родом из России, а двое других – из стран, не слишком отдалённых географически. Один из Узбекистана, а другой из Кыргызстана.

Цифры, которыми я намерен поделиться, кажутся нереальными, однако, в вашей власти в любой момент развенчать мои подозрения. Можете ли вы назвать страну, наибольшее количество граждан которой находится в рядах ИГИЛ (ДАИШ). Подсказка: место, где на самом деле возникло современное понятие джихада. Хорошо, позвольте, я сам раздам награды. Тунис и Саудовская Аравия являются странами, наибольшее число граждан которых участвуют в «священной войне». Россия находится на третьем месте. Это правда, здесь нет никакой опечатки.

Согласно последним оценкам, около 2400 российских граждан официально присоединились к этой наиболее пугающей группировке. Россия превзошла Францию (1800 боевиков), Великобританию (760 боевиков), Германию (760 боевиков) и Бельгию с показателем немногим больше чем 450. Однако, это еще не все. Есть джихадисты, которые формально не принесли клятву верности ДАИШ, но их «беспощадность» никак нельзя игнорировать. Сложив все цифры вы получите общее число русскоговорящих джихадистов в диапазоне от 5 до 6 тысяч. Русский язык, наряду с арабским, становится самым популярным, о чем говорят приведенные цифры, и широко ценится среди солдат «священной войны».

Те, кто пишет о российской политике и политиках, наверняка помнят такое имя: Ирек Хамидуллин. Те, кто не помнит, должны прочесть о нем больше, поскольку эта статья не посвящена его биографии. Для начала скажу, что Хамидуллин для Татарстана является тем же, чем был Усама бин Ладен для Саудовской Аравии. После этого нет необходимости в дополнительных подсказках, не так ли? Теперь упомянем о его пакистанских связях. После размолвки с «Талибаном» в начале 2000-х, группировка Булгар Джамаат воплощала идеологию Хамидуллина. Если верить донесениям разведки, Аль-Каеда приказала группировке Уйгур Булгар Джамаат, состоящей из китайских и казахских уйгуров, создать тактические ячейки организации на всей территории России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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