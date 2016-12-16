К чему приведет интернационализация юаня?

Каждый из нас, кто имеет хотя бы малейшее отношение с сфере финансов и экономики, наверняка слышал, что китайский юань недавно был включен в корзину резервных валют Международного валютного фонда. Для тех, кто не в курсе дела: китайский юань присоединился к доллару США, евро, японской иене и британскому фунту в корзине специальных прав заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда, что делает его еще одной валютой, которую страны могут получить в качестве части кредита МВФ. Интересный факт: МВФ присоединил юань в день годовщины со дня основания Китайской Народной Республики, что делает 1 октября еще более значительной датой для народа и истории страны, чем это было ранее.

Упомянутое событие, естественно, порождает животрепещущий вопрос: может ли это означать начало перемен в конфигурации глобального баланса сил? В конце концов, это событие может знаменовать начало новой эры для юаня, который сейчас потенциально способен привести к снижению глобального доминирования американского доллара. Все это, предположительно, может однажды превратить Китай в ключевого игрока в глобальной финансовой системе.

Разумеется, никто не может дать точного прогноза. В то же время, прогнозы все же имеют определенное значение, в частности если речь идет о частных инвестициях. Валютный рынок, высокочастотный трейдинг и даже цены на золото. Разумеется хороший прогноз всегда должен основываться на твердых фактах. А факты, в свою очередь, следующие.

Прежде всего, новый статус юаня, весьма вероятно, увеличит объем торгов. В конце концов, получение статуса международной валюты означает, что она признана безопасной и стабильной. Во-вторых, эта валюта, вероятно, будет играть особенно важную роль в том, что касается платежей и взаиморасчетов. Как сообщалось недавно, юань в этом отношении обогнал за последние годы шесть иностранных валют, что само по себе о многом говорит. В-третьих, юань будет чаще использоваться для оценки международных контрактов. На данный момент, как известно, экспорт товаров из Китая как правило оценивается в долларах США. Если бы он оценивался в юанях, долларовая стоимость отчасти утратила бы свое значение для китайцев. И, наконец, центральные банки уже начали увеличивать накопления в юанях в качестве части своих международных резервов. Другими словами, спрос на юань стал выше, а это в свою очередь означает, что процентные ставки по облигациям, номинированным в юанях, скорее всего, снизятся.

Таким образом, вновь обретенный статус юаня как мировой резервной валюты дает Китаю возможность активизации экономического развития и способствует росту его международного влияния. Похоже, сейчас наблюдаются лишь последствия самого начала интернационализации юаня, и лишь время может показать, к чему это приведет.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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