Конгресс должен докопаться до правды по поводу истерии вокруг «российских компьютерных взломов»

Конгресс явно намерен разобраться в обвинениях в адрес России, которая якобы пыталась помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон, и он должен это сделать. Общество заслуживает чего-то лучшего, чем обрывочные сведения в прессе об утечке информации о том, что якобы говорит разведывательное сообщество.

Давайте проясним: новости «из третьих рук» — это все, что имеется на сегодняшний день: точка зрения либеральных репортеров на то, что им говорят главным образом демократические источники о сведениях, полученных от представителей разведслужб. Действительно, американцы заслуживают большего, чем туманный скептицизм, исходящий от команды Трампа, но также большего, чем бессмысленная истерия в духе «Путин решил исход наших выборов», исходящая от левых.

В течение месяцев мы знаем о том, что американское разведывательное сообщество якобы уверено, что хакеры, взломавшие почтовые аккаунты демократической партии, находились в России, и при этом имеются «отпечатки пальцев» неправительственных групп, часто сотрудничающих с Кремлем. Сообщения также свидетельствуют о том, что русские пытались взломать и сервер Республиканского национального комитета, и хотя ФБР при этом утверждает, что не обнаружено никаких доказательств того, что им это удалось, другие службы полагают, что взлом имел место.

Разведывательное сообщество теперь информирует группу влиятельных членов Конгресса о конкретных фигурах в Российском правительстве, которые, по его мнению, причастны к кибератакам, и а также о заключении некоторых сотрудников ЦРУ и АНБ, согласно которому публикация «грязного белья» именно демократов, но не республиканцев, доказывает, что агенты Владимира Путина намеревались помочь Трампу одержать победу.

Самый важный момент состоит в том, что даже если все это и правда, не WikiLeaks решил исход выборов в США. Это сделали избиратели, и лишь ничтожное меньшинство из них определили свой выбор, узнав, что Дебби Вассерман-Шульц или Джон Подеста писали гадкие вещи о Бене Сандерсе.

Все это не более чем сплетни, а отнюдь не очередной Уотергейт. Трамп выиграл в борьбе за Белый Дом потому, что ему удалось привлечь электорат своими выступлениями по основным вопросам (а Клинтон — нет). Ее личная электронная переписка (как и некоторых ее сотрудников) действительно существенно повлияла на выбор многих избирателей, однако эта публикация является проблемой для всей Америки.

Следует также отметить, что в случае взлома сервера республиканцев, их электронная почта не могла бы обеспечить достаточное количество «грязи», поскольку Национальный комитет Республиканской партии (RNC) не контролировали сторонники Трампа, подобно тому, как Национальный комитет Демократической партии полностью контролировался «клинтонитами». На самом деле, RNC, как и весь республиканский истеблишмент, вообще не поддерживал Трампа, до тех пор, пока он не выиграл номинацию. С этого момента поддержка кандидата от партии превратилась в рабочую обязанность RNC.

Учитывая вышесказанное, любой взлом зарубежными хакерами данных политической партии США достоин осуждения и является достаточным основанием для расследования Конгресса. Особенно на фоне новой информации, согласно которой Кремль подозревается во вмешательстве в выборный процесс еще в нескольких странах.

Кроме того, любое преступление России должно стать предостережением для администрации Трампа, которая намерена попытаться сотрудничать с Путиным.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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