Не он или она, а «оне»: Оксфордским студентам рекомендуют использовать «гендерно-нейтральные местоимения»

Согласно сообщениям в СМИ, студентов Оксфордского университета настоятельно призывают использовать гендерно-нейтральные местоимения.
Так, вместо того , чтобы называть друг друга обычными «он» или «она», студентам предлагается использовать гендерно-нейтральное местоимение «оне» (англ. «ze», прим.mixednews).
Прежде чем на днях найти отражение на страницах Sunday Times, информация об этом призыве появилась на листовке студенческого союза.
Сознательное использование неправильного местоимения в адрес трансгендеров является нарушением кодекса поведения Оксфорда, говорится в газете.
Активист борьбы за права геев Питер Тэтчел, недавно выдвигавшийся кандидатом от Партии зеленых на выборах в восточном Оксфорде, заявил газете, что приветствует этот шаг. Он сказал: «Дело здесь не в политике. Дело в уважении права человека определять себя как не мужчина и не женщина».