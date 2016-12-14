Россия подкрадывается к Западу, расширяя своё влияние в Восточной Европе

Приднестровье, где проживает полмиллиона человек, имеет гораздо более важное стратегическое значение, чем можно судить по количеству населения. С распадом Советского Союза в 1991 году регион стремился вырваться из ставшей независимым государством Молдовы, начавшей укреплять этнические и культурные связи с родственной Румынией. С тех пор Приднестровье остаётся полностью независимым от Молдовы, что обострило напряжённость в отношениях между Россией и Западом, поскольку Кремль продолжает оказывать военную и политическую помощь этой непризнанной республике.

Но результаты недавних выборов в Приднестровье и Молдове показывают, что в ближайшее время могут возобновиться переговоры о политическом статусе республики. Вадим Красносельский в ходе своей предвыборной кампании обещал добиться урегулирования незатухающего конфликта с Молдовой. Избранный президент Молдовы Игорь Додон также выразил свою готовность к диалогу. (Для сравнения, Шевчук предпочитал не менять отношения Тирасполя с Кишинёвом, но из-за постоянных экономических проблем и повсеместной коррупции он потерял поддержку избирателей Приднестровья и Кремля). Додон пообещал встретиться с Красносельским в ближайшие недели, и поскольку оба лидера имеют тесные связи с Москвой, Кремль может оказать содействие мирным переговорам.

Тем не менее, определённые трудности не позволят добиться серьёзного прорыва в урегулировании приднестровского конфликта в ближайшем будущем. В частности, среди молдавских политиков по-прежнему нет единого мнения по поводу статуса непризнанной территории — этот вопрос разделяет Додона и прозападный парламент с премьер-министром. Вадим Красносельский также признал неразрешимость конфликта, отметив после своей победы на выборах, что «не всё зависит от президента в Кишинёве». Между тем, сама Россия проявляет осторожность в отношении переговорного процесса. С точки зрения Москвы любое соглашение, которое предусматривает сокращение или вывод российских войск из Приднестровья, является неприемлемым, так как Кремль хочет сохранить своё военной присутствие в регионе. Москва также стремится остаться главным арбитром в конфликта.

Вместе с тем, одновременная смена руководства в Приднестровье и в Молдове может внести некоторые важные тактические коррективы в их отношения. Дружеские связи между Красносельским и Додоном могут вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс, включающий такие важные вопросы, как торговля, транзит и миграция. В результате могут улучшиться и экономические связи, поскольку в следующем год могут быть сняты некоторые торговые барьеры между Кишинёвом и Тирасполем (а также между Кишинёвом и Москвой). Хотя Молдова вряд ли полностью вернёт контроль над Приднестровьем, учитывая несогласие России с этой идеей, Москва может быть готова пойти на небольшие уступки в вопросе изменения политического статуса региона.

Эти выборы будут иметь серьёзные последствия и для всей Восточной Европы. Угроза развала Европейского Союза и надвигающиеся политические сдвиги в Соединённых Штатах создали для России шанс заполнить вакуум, оставленный после себя ослабшим и разделённым Западом. Страны по всей Евразии вынуждены пересматривать свои отношения с Вашингтоном, Брюсселем и Москвой, приспосабливаясь к новым условиям, в которых, как создаётся впечатление, Запад будет принимать менее активное участие в решении региональных проблем. И, судя по приходу к власти в Приднестровье и Молдове пророссийских президентов, Кремль воспользовался возможностью потихоньку расширить своё влияние в западном направлении.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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