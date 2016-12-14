НАТО охотится за российскими подводными лодками

Противолодочные силы НАТО в настоящее время охотятся за одной, а возможно двумя российскими подводными лодками в восточной части Средиземного моря. Эти субмарины, представляющие собой подводные ракетные крейсеры класса Оскар-II (по отечественной кодификации — 949А «Антей»), предназначены для вывода из строя авианосцев в условиях военного времени. В настоящее время два авианосца НАТО действуют у берегов Сирии.

Авиационный блог Aviationist первым опубликовавший эту историю, цитирует военные источники, которые утверждают, что несколько морских патрульных самолетов ВМС США, в том числе новейшие охотники за подводными лодками P-8 Poseidon, прочесывают море в поиске российских субмарин. Американский авианосец «Эйзенхауэр» и французский «Шарль де Голль» действуют в настоящее время в восточном Средиземноморье, поддерживая операции против Исламского государства (ДАИШ) в Сирии.

Субмарины класса Оскар-II были специально разработаны в 1980-х годах для выслеживания и уничтожения дорогостоящих кораблей противника. Каждая из них имеет в длину 154 метра, а в ширину 18,2 метра. Обладая водоизмещением в 19400 тонн, они относятся к наиболее крупным подводным лодкам из когда-либо построенных.

Огневая мощь субмарины Оскар-II заключена в ее 24 ракетах П-700 «Гранит». Это огромные ракеты длиной 10 метров и весом 7 тысяч килограммов. Они способны летать со скоростью 1,6 Маха в радиусе 550 километров, а также могут нести либо 750-граммовую (так в тексте, прим. mixednews) боеголовку, либо ядерную боеголовку мощностью 500 килотонн. Эти подводные лодки имеют также шесть торпедных аппаратов для запуска противокорабельных и противолодочных ракет, а также самонаводящихся торпед.

Россия разместила в регионе сверхманевренные истребители Су-33 и зенитно-ракетные комплексы С-400. Похоже, что они поступают так из излишней осторожности, на случай, впрочем, крайне маловероятный, если НАТО и российские силы начнут стрелять друг в друга. Хотя такую меру можно в принципе понять, она не способствует укреплению доверия между двумя сторонами.

Между тем, сколь маловероятной ни является война между НАТО и Россией, силы альянса должны обнаружить и отследить эти подводные лодки как можно скорее. Ставки высоки: одно попадание ракеты П-700 с ядерным зарядом в авианосец «Эйзенхауэр», способно потопить его и уничтожить почти 6 тысяч военнослужащих ВМС США.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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