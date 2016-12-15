Распространяя фальшивые новости о России

Проведя большую часть времени на прошлой недели в стенаниях по поводу распространения так называемых фейковых новостей, либералы занялись на этой неделе распространением своих собственных фейковых новостей о том, что Россия своими хакерскими атаками вмешалась в выборный процесс, стремясь дать преимущества в президентской гонке Дональду Трампу.

Основываясь на единственном сообщении в The Washington Post, составленном со слов анонимных источников, экспертная элита по всей стране бьёт тревогу, позволяя себе заявлять, что исход выборов является «национальным бедствием» из-за вмешательства России.

Рвение, с которым левые ухватились за идею «сорванных русскими выборов», является весьма показательным. Теперь ясно, что протесты прогрессивной общественности против «фейковых» новостей на прошлой неделе были совершенно неискренними.

Нет сомнений, что русские не вмешивались в выборы. Левые намеренно вводят всех в заблуждение, распространяя сведения исключительно ради обмана. Существует ноль доказательств того, что Россия «взломала» систему голосования, каким-то образом изменив или скорректировав работу машин для голосования и списки избирателей или повлияв на подсчёт голосов.

Единственное, что русские могли — предположительно — взломать, это серверы Национального комитета Демократической партии и почтовый аккаунт главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты. Но даже не все в разведывательном сообществе согласны с утверждениями неназванных агентов, на которых ссылается The Washington Post.

Сотрудники аппарата Директора национальной разведки, которые курируют все разведывательные службы США, заявили в понедельник, что они не верят в убедительность выводов ЦРУ о том, что за взломом стоит российское правительство.

Выводы ЦРУ «основаны на том факте, что российские организации взламывали серверы и демократов, и республиканцев, но произошла утечка лишь данных Демократической партии, — сказал один из сотрудников. — Анализ можно было сделать лишь на основании чересчур скудных данных».

«Национальная разведка не утверждает, что ЦРУ ошиблось, а только заявляет о том, что они не могут доказать наличие умысла», — сказал другой сотрудник национальной разведки.

Невозможно не только однозначно утверждать, что за атаками стояло российское правительство, но и невозможно доказать, что именно «российские субъекты» — даже если они взломали почту штаба Клинтон — передали эту информацию Wikileaks.

Бывший британский посол Крейг Мюррей, считающийся соратником Джулиана Ассанжа, сообщил The Guardian, что ЦРУ «возлагает всю ответственность исключительно на Россию», хотя Джулиан Ассанж неоднократно отрицал причастность России к этому делу. «Я знаю, кто предоставил эти сведения, — сказал Мюррей. — Я встречался с этим человеком, это инсайдер, и он, конечно, не является русским».

Очевидно, происходит что-то странное. В разведывательном сообществе нет согласия по поводу намерений России поддержать одного из кандидатов или даже участия российских властей в хакерских атаках на Клинтон, не говоря уже о том, что именно русские — находящиеся или нет на службе Кремля — на самом деле передали Джулиану Ассанжу электронную переписку, которую он выложил на сайте. Кажется странным, что либеральные средства массовой информации так расстроены «русскими хакерами».

Дело в том, что средства массовой информации расстроены тем, что поддерживаемый ими кандидат, ради которого они искажали факты и с кем они вступили в сговор с целью распространения лжи о Дональде Трампе и его сторонниках, оказался разоблачён, а у них не находится никаких оправданий и отговорок.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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