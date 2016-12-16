Журнал Time и крах авторитета западной прессы в трех простых картинках

Как отмечает FoxNews, хотя избранный президент в среду был назван журналом Time Персоной года, на этом почести закончились.

Признавая Трампа человеком, оказавшим реальное влияние на мир в 2016 году, журнал также называет его «лавочником» и «демагогом», расточая при этом самые щедрые похвалы в адрес второго призера гонки Хиллари Клинтон, которую издание, затаив дыхание, называет «американским пророком Моисеем».

Описывая Трампа, статья в Time использует почти исключительно сомнительные комплименты. Например, хотя там пишется, что «он сделал то, чего не смог ни один американский политик за многие годы», затем следует утверждение, что он «увеличил противоречия сегодняшнего дня, способствуя росту озлобленности и страха в своей стране».

Статья, посвященная Хиллари Клинтон, кардинально иная. Она озаглавлена «Победитель народного голосования оставляет сложное наследство», а ее тон в корне отличается от пронизанной молниями тьмы, предваряющей часть, посвященную Трампу.

Первый параграф больше похож на пролог к Евангелию от Иоанна, чем на эссе, посвященное проигравшему выборы кандидату. Здесь утверждается, что «она стала символом в борьбе за то, что является чем-то гораздо большим, чем символизм».

«Она – женщина, которая почти стала президентом, она – то, что могло было быть и еще будет».

«Как американский Моисей, она была несовершенна как пророк, ведущий женщин к пределу Земли Обетованной. Теперь какой-то другой женщине предстоит войти в нее».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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