Путин пытается устранить Меркель: Россия может «заказать» сексуальные нападения мигрантов в Германии

Новые обвинения против России появились в германской прессе на фоне утверждений ЦРУ, что Россия вмешивалась в президентские выборы с целью помочь Дональду Трампу «завоевать» Белый Дом.

Германский таблоид Bild предупредил, что Владимир Путин может также вмешаться в предстоящие в наступающем году всеобщие выборы в Германии с целью настроить электорат против канцлера.

Цитируя эксперта по России Густава Грессе, таблоид заявил, что агенты Путина могут вербовать мигрантов, побуждая их наносить оскорбления и совершать сексуальные нападения на немецких женщин с целью подорвать авторитет Ангелы Меркель накануне выборов.

Господин Грессе сказал: «Некоторые из беженцев из Ирака и Сирии, хотя их в общем потоке лишь небольшая часть, имели связи с разведслужбами Асада или Саддама Хуссейна».

«Что произошло бы, если бы, например, нечто подобное событиям в Кельне в канун Нового Года, случилось во время летнего фестиваля в преддверие выборов? Как это отразилось бы на положении Ангелы Меркель? Каковы будут результаты выборов. Это, разумеется, экстремальный вариант, но он в принципе возможен».

Ангела Меркель оказалась в весьма сложном положении, когда ей пришлось заставить своих критиков замолчать после того, как 500 женщин оказались жертвами оскорблений на сексуальной почве.

Согласно сообщениям, большая часть сексуальных нападений была совершена выходцами из стран Северной Африки, и полиция намерена в десять раз увеличить количество своего персонала на улицах города, чтобы избежать повторения этих безобразных сцен.

Шеф полиции Юрген Матиес заявил, что в предстоящие новогодние праздники службу будут нести 1500 полицейских, против 140 в прошлом году.

Утверждения, что агенты Владимира Путина могут использовать мигрантов в качестве оружия против германского канцлера поступают в тот момент, когда страны всего континента готовятся к кибервойне из-за опасений, что Россия вмешается в предстоящие выборы.

В наступающем году избирателям в Германии, Франции и Голландии предстоит отправиться к урнам для голосования, в то время как правительства этих стран встревожены возможными кибератаками при поддержке Москвы.

В воскресенье вечером глава военной разведки и службы безопасности Швеции (Must) признал, что ядерная держава предприняла многочисленные онлайн-атаки на эту скандинавскую страну.

Выступая в телепередаче канала SVT « Agenda», он заявил, что имеются убедительные доказательства того, что Россия пыталась получить доступ к шведским правительственным и военным секретам.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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