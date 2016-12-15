Хороший вопрос: Почему США и Россия не дружат

Отношения между Россией и Соединенными Штатами, безусловно, изменились за последние десятилетия. От противостояния с Советским Союзом во время холодной войны к потеплению в период 1990-х и, наконец, к сегодняшнему дню: в понедельник сенатор Митч Макконел заявил: Русские не являются нашими друзьями».

Итак, почему Соединенные Штаты и Россия – не друзья. Хороший вопрос.

«Важно понять, почему россиянам нравится стабильность государства и почему эта стабильность воплощена в персоне Владимира Путина», говорит Джеймс фон Гельдерн, руководитель программы по изучению России в колледже Макалестер.

Он считает, что следует посмотреть назад в 1990-е годы, после крушения российского государства. В стране царили бедность, коррупция и хаос. Россияне обвиняли американцев за их деньги и советы в то время, касавшиеся перехода к капиталистической экономике.

«Это был плохой совет, во многом из-за того, что он исходил от людей, обладающих большими теоретическими познаниями, но на самом деле не знающих России», говорит он.

В этот период отношения между США и Россией характеризовались потеплением. Фон Гелдерн приписывает это главным образом президенту Борису Ельцину. У него были хорошие отношения с США, но не с российским народом. В конце концов, он ушел в отставку в 1999-м.

«Он делал то, что хотело от него американское правительство, а затем на его месте оказался президент, который не собирался поступать таким же образом», говорит фон Гельдерн.

В конечном итоге, Владимир Путин централизовал российское правительство и стабилизировал Россию, сделав ее сильнее, чем она была в течение долгих лет. Его тактика подвергалась широкой критике со стороны американских политиков. Сенатор Джон Маккейн называет Путина «бандитом и убийцей».

Фон Гельдерн не склонен считать Россию врагом США, но и другом тоже назвать не готов. Он говорит, что Соединенные Штаты не ведут активных боевых действий против России в Сирии или на Украине, но хотели бы, чтобы Москва прекратила там свои действия. Он также указывает на то, что обе страны имеют мало общих политических или экономических интересов.

«Это скорее не угроза, а озорство», говорит фон Гельдерн. «Русские могут напроказничать, они могут побить маленькую и слабую соседнюю страну, они могут взломать нашу компьютерную систему, а поскольку они чувствуют, что к ним не относятся с уважением и не уделяют того внимания, которого они заслуживают, это хороший способ привлечь к себе внимание».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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