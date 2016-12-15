Исследование СМО: война между Россией и НАТО признана наибольшей угрозой в 2017 году

Насколько дней назад Совет по международным отношениям (СМО) опубликовал выводы своего ежегодного исследования, которое оценивает текущие и потенциальными очаги конфликтов с точки зрения их вероятности и последствий для интересов США.

Проведённый среди экспертов в области внешней политики опрос СМО показал, что главной угрозой признано противостояние НАТО и России. Она стоит среди самых опасных для Америки угроз в одном ряду с риском ядерной войны с Северной Кореей, разрушительными кибератаками и крупными террористическими актами в США.

Самые крупные потенциальные конфликты были разделены на две группы — конфликты с умеренной вероятностью развязывания, но с важными последствиями для США; и конфликты высокой вероятности с умеренным влиянием на Америку.

В отличие от прошлых лет, когда расширение гражданской войны в Сирии считалось наиболее актуальной угрозой, в 2017 году нет ни одного сценария, который признан экспертами весьма вероятным и очень важным для интересов США. Респонденты по-прежнему считают весьма вероятным в 2017 году обострение гражданской войны в Сирии, но снизили её значение для интересов США до уровня от умеренного до высокого.

Результаты опроса выявили следующие семь конфликтов «высшего уровня» в 2017 году:

Влияние — высокое; вероятность — умеренная:

Преднамеренное или непреднамеренное военное противостояние между Россией и членами НАТО, связанное с агрессивными действиями России в Восточной Европе; Серьёзный кризис в Северной Корее, вызванный испытаниями ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет, военными провокациями или политической нестабильностью внутри страны; Разрушительные кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры в США; Террористические акты с большим количеством жертв в США или союзнических странах.

Эксперты снизили значение четырёх потенциальных конфликтов в 2017 году. К ним относятся политическая нестабильность в странах Европейского Союза, вытекающая из кризиса беженцев; распад Ирака, вызванный войной с ИГ; усиление напряжённости в отношениях между израильтянами и палестинцами; и политический распад Ливии.

В Центре превентивных действий СМО, специалисты которого проводили опрос, считают, что если на границах России и НАТО — намеренно или случайно — будет наблюдаться какая-либо эскалация напряжённости, это будет истекать «из агрессивных действий России в Восточной Европе», избегая при этом российской версии событий, в соответствии с которой всё может начаться с провокаций со стороны прибалтийских государств-членов НАТО в виде наращивания военной группировки или масштабных военных учений.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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