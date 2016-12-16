После публикации видео с мигрантом, толкающим ногой немку с лестницы, полиция занялась поисками… опубликовавшего видео

Германская полиция отреагировала на публикацию шокирующей видеозаписи, на которой мигрант сталкивает светловолосую женщину с лестницы на станции метро, начав расследование с целью выяснить, кто тот человек, который «нелегально» передал ее СМИ.

На страницах немецкого новостного сайта Morgenposte.de был опубликован следующий текст: «кто-то передал средствам массовой информации видеозапись, на которой изображен преступник, столкнувший женщину с лестницы на станции метро. Он будет привлечен к ответственности».

За день до того, как берлинская полиция опубликовала видео с целью поиска правонарушителя, эта запись появилась в средствах массовой информации. Кто-то, очевидно, передал видео изданиям BILD и BZ (Berliner Zeitung). Кто именно сделал это, пока остается неясным. Однако, со всей определенностью можно сказать следующее: в момент публикации запись не была официально «узаконена», и кто бы ни был человек, передавший ее, он совершил незаконные действия.

Теперь берлинская полиция начала расследование и против этого неизвестного лица были выдвинуты уголовные обвинения. По мнению пресс-секретаря полиции, нельзя исключить, что запись была передана кем-то из полицейских кругов. Управление уголовной полиции ведет розыск неизвестного в связи с нарушением законодательства о неприкосновенности данных. Пока у полиции нет конкретных подозреваемых, однако после публикации видео, полиция немедленно получила шесть «наводок».

Нападение произошло 27 октября, а видеозапись появилась в СМИ только на прошлой неделе. То есть с момента события прошло больше месяца, а ведь время является решающим фактором в подобного рода расследованиях.

Берлинская полиция противоречит общему мнению, согласно которому официальная публикация 20-секундного видеоролика стала вынужденной реакцией на то, что она уже оказалась в распоряжении СМИ и была опубликована. Соответствующие обвинения громко и ясно были заявлены гражданами на странице берлинской полиции на Facebook. Полиция утверждает, что формальное требование о публикации видео с целью привлечения общественности к поиску преступников было «давно выдвинуто судьей».

Кто знает, опубликовала бы вообще полиция эту видеозапись, и когда она сделала бы это? Создается впечатления, что они не проявляли особого рвения в отношении этого расследования. Учитывая, что в настоящее время, по имеющимся данным, около 500 тысяч незарегистрированных мигрантов перемещаются по стране, вероятность установить личность подозреваемых весьма невелика, особенно без привлечения общественности.

Вместо того, чтобы нести ответственность, человек, передавший запись СМИ, должен был бы получить награду.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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